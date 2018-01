Pozrite si prehľad toho, čo na Orave priniesol rok 2017

Snažili sme sa byť tam, kde sa niečo dialo, mapovať región. Tu je krátky výber najmä spravodajských informácií.

8. jan 2018 o 12:16 Lýdia Vojtaššáková

JANUÁR

Hneď prvé dni v roku ukázalo svoju silu počasie. Snehové lavíny zasypali železnicu a cestu pri Kraľovanoch a odrezali prístup na Oravu. Viaceré obce vyhlásili mimoriadnu situáciu. Stroje aj ľudia boli dva dni nonstop v teréne, chlapi padali od únavy. V Oravskej Lesnej, kde sa zvykne hovoriť, že pokiaľ ploty vidno, nie je zima, vyhlásili dokonca živelnú pohromu. Celý článok

K výdatnému sneženiu sa pridali rekordne nízke teploty. Meteorológovia namerali v Oravskej Lesnej mínus 37,2 a v Liesku mínus 30,2 stupňov Celzia. Celý článok

Každoročne v januári sa hlásia o slovo oravské pôrodnice. V tej trstenskej sa narodilo v predchádzajúcom roku 1068 a v dolnokubínskej 686 detí.

Potešujúcu správu sme dostali aj z Oravského hradu. Predchádzajúci rok označil za rekordný, jeho bránami prešlo viac ako 187-tisíc návštevníkov.

V novoročnom vydaní MY Oravských novín sme písali o jednom zberateľovi vtipov, má ich viac ako 170-tisíc. Ján Géci v článku hovoril, že ak denne rozosmejete človeka, nežijete zbytočne. „Keď sa smejete, hneď je svet krajší. Na zamračenú tvár je potrebných 47 svalov. Ale na úsmev potrebujete len tri.“

Do smiechu však nebolo vodičom. Správca medzinárodnej cesty Oravou potvrdil havarijný stav mosta v Nižnej a prejazd po ňom zreguloval.

FEBRUÁR

Chovateľ z Brezy prišiel o 41 sliepok. U pár z nich totiž veterinári potvrdili vtáčiu chrípku a v trojkilometrovom okruhu od ohniska nákazy vyhlásili ochranné pásmo s prísnymi opatreniami. Územie v Námestovskom okrese sa tak stalo 24. prípadom nákazy na Slovensku. O pár dní našli veterinári vírus vtáčej chrípky aj v labuti, ktorá uhynula v Nižnej. Celý článok

Vo zvieracej téme ešte ostaneme, ochranári robili sčítanie veľkých šeliem. Do terénu sa vybralo 71 ľudí, ktorí na 44 trasách prešli viac ako 340 kilometrov. Na území Národného parku Malá Fatra našli stopy po pohybe zhruba 16 medveďov, ôsmich vlkov a rysov a jednej mačky divej. Celý článok

Na hlavnom cestnom ťahu Oravou pribudli semafory. Dôvodom je hrozba pádu mosta v Nižnej.

Pranostika Matej ľady láme sa v roku 2017 naplno prejavila na Bielej Orave. Tony ľadu vytvorené dlhotrvajúcimi mrazmi ohrozovali dediny v povodí Bielej Oravy. Ľudia sa bezmocne prizerali na upchaté koryto rieky. Keď sa ľady dali do pohybu, mohli len čakať, čo sa stane. Celé dve noci nemali pokojný spánok. Povodeň nechala na poliach obrovské kryhy, niektoré boli aj 40 centimetrov hrubé. Celý článok

MAREC

Pribúdanie nelegálnych stavieb v Námestovskom okrese prinútilo obce zo Združenia miest a obcí Bielej Oravy, zaradené pod Spoločný stavebný úrad v Námestove, prijať uznesenie, ktoré stanovuje najnižšiu úroveň pokuty za stavbu bez povolenia. Minimálna sankcia sa líši podľa druhu stavby, začína na sto eurách, môže byť až 1500 eur a viac. Celý článok

Nasledujúca správa potešila všetkých, ktorí akýmkoľvek spôsobom využívajú oravské more a hlavnú vodnú tepnu regiónom. Ako je známe, hladina rieky prudko kolíše, ale množstvo vody neovplyvňuje iba počasie. Rieku Oravu od jari do neskorej jesene využívajú rybári, pltníci či rafťáci. Pre každého je ideálna nejaká iná výška vodnej hladiny. Rybári uprednostňujú nižšiu, pltníci vyššiu. Ovplyvňovať to okrem počasia môže Slovenský vodohospodársky podnik a Slovenské elektrárne, ktoré vlastnia vodnú elektráreň na vyrovnávacej nádrži v Tvrdošíne.

A tá dobrá správa: Zástupcovia rôznych organizácií sa dohodli na zoptimalizovaní výšky hladiny a spôsobe regulácie. Celý článok

APRÍL

Tak tejto stavby v Suchej Hore je nám úprimne ľúto. Železničná stanička v Suchej Hore z konca 19. storočia je poslednou najsevernejšie položenou stanicou niekdajšieho Rakúsko-Uhorska. Ťažko povedať, či sa neoficiálnu pamiatku ešte podarí zachrániť. Problémom pri stanici môžu byť nevysporiadané majetkové vzťahy, ktoré sú v súčasnom právnom systéme veľmi dôležité. Bez nich sa totiž nedá nikam pohnúť. Obec nemôže do budovy investovať, keďže jej nepatrí. A nemôže ani vyzvať vlastníka, aby s ňou niečo robil. Nemôže sa dokonca ani pokúsiť budovu kúpiť, čo niektorí ľudia navrhujú. Zdá sa totiž, že budova po Nežnej revolúcii zmizla z akýchkoľvek materiálov. Celý článok

Spišský biskup Štefan Sečka navrhol Rabčanom nový kostol. Na sociálnych sieťach sa vášnivo diskutovalo. Z akých peňazí by ho veriaci stavali? Otázok bolo veľa. Či áno či nie, o tom mali ľudia rozhodnúť v miestnom referende.

V Trstenej sa konali nové voľby do orgánov samosprávy. Voliči poslali na radnicu s obrovským náskokom riaditeľku cirkevnej školy Magdalénu Zmarzlákovú.

Aj keď sa v prehľade roka chceme vyhnúť správam o tragédiách na cestách, požiaroch či rôznych trestných činoch, tento spomenieme. V tom období sa na Slovensku množili výhražné telefonáty, ktorými ľudia oznamovali bomby na rôznych miestach. Jeden takýto telefonát vyhnal ľudí zo súdov, pošty a niekoľkých úradov. Pre hrozbu bomby evakuovali v Dolnom Kubíne budovu okresného súdu, v Námestove museli vyprázdniť až štyri úrady. V súvislosti s predchádzajúcimi anonymnými telefonátmi na súdy zistili policajti troch páchateľov. Prečo to urobili? Dvaja sa vraj chceli vyhnúť súdnemu konaniu. Tretí si chcel len otestovať reakciu záchranných zložiek. Zistil, že zareagovali rýchlo a dobre, na súde mu hrozil až osemročný pobyt za mrežami.

Po peripetiách s petíciou proti hazardu v Dolnom Kubíne, sa Lokčanom podaril husársky kúsok. Potrebný počet podpisov získali za týždeň. Obec dostávala ročne za dva automaty 1600 eur, ale, ako povedal starosta, veľmi radi vymenia tieto peniaze za pokoj v rodinách. Celý článok

Kým prvý aprílový týždeň prišla predčasne jar aj do najchladnejšej obce na Slovensku, koncom apríla sa zima vrátila v plnej paráde. V priebehu piatich dní cestári zhrnuli sneh z 1950 kilometrov oravských ciest, posypali 4200 kilometrov. Minuli na to 270 ton kameniva a 250 ton soli.

MÁJ

Nielen Slovensko, ale už aj Orava má svoju talentovú súťaž. Do štvrtého ročníka Orava má talent sa na výzvu námestovského centra voľného času prihlásilo viac ako dvesto detí. Boli medzi nimi folkloristi, stepári, tanečníci, speváci či heligonkári. Presvedčili, že im talent naozaj nechýba. Celý článok

O titul Kniha Oravy súťažilo 19 nominovaných knižných titulov, ktoré sú s regiónom Orava späté tematicky alebo osobou autora textovej či obrazovej časti. V kategórii beletria zvíťazil román Dariny Hamarovej Slzy anjela, ktorý je voľným pokračovaním jej prvotiny Slzy muža.

V kategórii náučná literatúra získala najviac hlasov kniha Petra Hubu Príbeh slovenskej hymny a jej autora: Dielo Janka Matúšku, ktorá podrobne vykresľuje pohnuté osudy výnimočného tvorcu a jeho najznámejšieho diela.

Kliešťom už nevadia ani nízke teploty. To, že sa vyskytujú najmä na juhu, už dávnejšie nie je pravda. Aj oravskí lekári varovali, že parazitov je priveľa. Celý článok

Ministerstvo zdravotníctva zaradilo trstenskú i dolnokubínsku nemocnicu do prvej ligy na Slovensku. Otvárajú sa im tak nové možnosti zlepšenia podmienok pre pacientov i zamestnancov. Iba 44 nemocníc z celkového počtu 78 na Slovensku bude môcť do roku 2020 čerpať zo 153-miliónového balíka europeňazí. A oravské sú teda v hre.

JÚN

Deväť miest a obcí založilo združenie, ktoré sa chce zamerať hlavne na dokončenie cestného spojenia sever – juh. K Iniciatíve stredné Slovensko sa pridal aj Dolný Kubín.

Návrh biskupa, aby veriaci v Rabči zvážili možnosť postaviť druhý kostol, neprešiel. Do prieskumu sa zapojilo bezmála 1300 ľudí, viac ako tisíc bolo proti. Celý článok

Po ťažkých rokoch sa slovenský farmár stavia na nohy. Štafetu preberajú mladí. Jedným z dôkazov môže byť aj pilotná akcia Deň mladého farmára vo Vasiľove. Jej organizáciu označil organizátor ako výstrel do neznáma. „Nevedeli sme, čo môžeme očakávať.“ Záujem však milo prekvapil. „Hlavná myšlienka je ukázať, ako kedysi hospodárili a žili naši rodičia, ako môžeme aj my a naše deti.“

Štatistický úrad zverejnil demografické údaje za predchádzajúci rok. Z čísiel sa dá vyčítať, že ľudia žijú radi na Orave.

Okres Námestovo vedie dlhodobo štatistiky pôrodnosti, nad priemerom Žilinského kraja sú aj okresy Dolný Kubín a Tvrdošín. Z jedenástich okresov kraja bola vlani práve v troch oravských okresoch najnižšia úmrtnosť. Orava vyniká aj počtom sobášov a najnižšou rozvodovosťou.

Útvar hodnoty za peniaze pri ministerstve financií musí ekonomicky vyhodnotiť každú verejnú investíciu presahujúcu 40 miliónov eur ešte pred vyhlásením verejného obstarávania. No a analytici naposledy hodnotili najrozpracovanejší úsek oravskej rýchlostnej cesty, obchvat Tvrdošína. Výsledok? Napriek tomu, že v projekte nie sú zahrnuté niektoré náklady, aj po ich doplnení je podľa odborníkov ekonomicky rentabilný. Päťkilometrový úsek obchvatu Tvrdošína má stáť 85 miliónov eur. Aj keby sa náklady zvýšili o štvrtinu, stále by bol projekt výhodný. Celý článok

JÚL

Oravci pripravili na prázdniny pre domácich i návštevníkov regiónu množstvo akcií. Len do prílohy Leto v kocke, ktorú redakcia týždenníka MY Oravské noviny vydala ako ich kalendárium, ich vošlo vyše 150.

Asociácia vonkajšej reklamy mapovala na Slovensku reklamný smog. Nelegálne a neoznačené reklamné tabule, ktoré našla v Tvrdošíne, Dolnom Kubíne a Námestove, ohlásila stavebným úradom. Dokopy ich bolo 50. Mestá to budú mať náročné, dokazovanie aj búranie je administratívne náročné. Celý článok

Keď v polovici mesiaca vyhlásili mimoriadnu situáciu, pre hrozbu pádu stotonového skalného masívu, a zatvorili cestu pod Strečnom, nikto netušil, akú lavínu udalostí to spustí.

Nielen, že zhustla premávka v Zázrivej a Párnici, ale problém mali aj oravskí autodopravcovia. Uzavretie cesty popod Strečno ich prinútilo absolvovať 350-kilometrovú obchádzku do Žiliny. Cez Oravskú Lesnú je to pritom päťnásobne kratšie, ale cestu môžu využívať len autá kratšie ako 12 metrov.

Kysučania nechceli Oravcom dovoliť prejazd svojimi dedinami. Oravci sa nedali. Obidve strany hájili svoje záujmy, no nakoniec sa dohodli, že kamióny z okresov Námestovo a Tvrdošín, s evidenčným číslom TS a NO, dostanú špeciálne bezplatné výnimky. Celý článok

AUGUST

Nezamestnanosť na hornej Orave klesla pod šesť percent. Taká nízka za ostatných štrnásť rokov ešte nebola. Len o niečo vyššia bola na dolnej Orave. Pri zverejňovaní takýchto čísiel však treba brať do úvahy metodiku výpočtov a tiež skutočnosť, že mnohí ľudia za prácou aj tak cestujú mimo región. Celý článok

Národná diaľničná spoločnosť vyhlásila súťaž na dodávateľa úseku rýchlostnej cesty okolo Tvrdošína. Stavať by sa mohlo začať do roka. Mnohí však uveria, až keď do terénu vyjdú stroje.

V januári namerali v Oravskej Lesnej 37,2-stupňový mráz, začiatkom augusta teplomer ukázal na opačnej strane stupnice 31,2 stupňa. Rozdiel medzi najvyššou a najnižšou nameranou tohtoročnou teplotou v Oravskej Lesnej je 68 stupňov Celzia. Teplo bolo aj na meteorologickej stanici v Liesku, ale v auguste denné teploty neprekročili 31 stupňov. V noci bolo o približne päť stupňov teplejšie ako v Oravskej Lesnej.

Štátne lesy TANAP-u s dobrovoľníkmi opäť spočítavali ľudí na turistických chodníkoch v národnom parku. Výsledok? V jeden deň prešlo oravskou časťou Západných Tatier zhruba 2100 turistov.

Múzeum oravskej dediny v Zuberci si pripomenulo päťdesiat rokov od svojho vzniku. Spočiatku si tesári ani neuvedomovali, aké hodnoty zhromažďovaním a stavaním domov z celej Oravy vytvárajú. „Raz som hovoril turistom, že to, čo robíme, nemá žiadnu hodnotu. Zadivili sa a povedali, aby sme len pokračovali,“ spomína jeden z nich. Celý článok

Oravská Polhora sa stala Dedinou roka 2017. Najsevernejšia obec Slovenska najkomplexnejšie naplnila princípy a požiadavky súťaže o naj dedinu roka. Tak znel verdikt vyhlasovateľa. Pri hodnotení rozhodovalo viacero kritérií. Oravská samospráva si držala prím vo väčšine z nich. Okrem prezentovania rozvoja miestneho hospodárenia, starostlivosti o obec, krajinu a životné prostredie či o miestnych obyvateľov zavážila aj podpora a zachovávanie ľudových tradícií, folklóru. A myslenie dopredu. Celý článok

SEPTEMBER

Zelené hory sa menia na hnedé. Lesníci hovoria, že si netrúfajú byť prorokmi. Netušia, ako bude vyzerať Orava o päť rokov. „Snažíme sa robiť viac v prospech listnáčov, lebo sa zdá, že smrek to má v regióne spočítané.“ Celý článok

Na Slovensku sa schyľuje k ďalším voľbám, voľbám do vyšších územných celkov. Volebné komisie zaregistrovali kandidátov na funkcie predsedov samosprávnych krajov a poslancov ich zastupiteľstiev. O posty poslancov Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja sa uchádzali kandidáti 16 politických strán a 116 nezávislých kandidátov. O funkciu predsedu samosprávneho kraja sa uchádzalo deväť kandidátov, traja z Oravy.

Začiatok školského roka znamenal tentokrát aj začiatok vykurovacej sezóny. Na ochladenie zareagovali samosprávy zakúrením v kotloch v základných a materských školách.

Oravskej galérii sa podarilo predstaviť diela Andyho Warhola, kľúčovej postavy amerického pop-artu a jedného z najvplyvnejších umelcov 20. storočia. Na svete sú len dve miesta, kde sú múzeá priamo venované tvorbe svetového autora pop artu. Jedno je v jeho rodnom Pittsburghu a druhé v Medzilaborciach. O kolekciu diel Andyho Warhola (1928 – 1987) sa Oravská galéria usilovala niekoľko rokov.

Prednosť však vždy dostali iné európske metropoly. Teraz boli jeho diela v Dolnom Kubíne. Celý článok

OKTÓBER

Chýbajúce odborné pracoviská v tvrdošínskom klientskom centre ľuďom nechýbajú len na zozname, ale aj v praxi. K plnohodnotnému úradu, ale súčasne aj plne funkčnému klientskemu centru stále chýbajú dva odbory – pozemkový a lesný a odbor dopravy a pozemných komunikácií. Za druhým musia ľudia chodiť do Námestova. Prvý má v hornooravskom meste podateľňu. Už pri otváraní centra poukazovali starostovia obcí z Tvrdošínskeho okresu na to, že by centrum malo byť kompletné. Opakovane upozorňovali rezort vnútra. Zmena dodnes nie je. Celý článok

Mnohí Tvrdošínčania, ale aj ľudia zo širokého okolia sa potešili, keď počuli informáciu, že v okresnom meste bude krytá plaváreň. Najmä po tom, ako Nižná znovuotvorenie tamojšieho zariadenia pre jeho katastrofálny technický stav úplne zamietla.

Po niekoľkomesačných rokovaniach Mesto Tvrdošín získalo do nájmu pozemok pod plánovanú stavbu, ktorý vlastní Žilinský samosprávny kraj.

Slovensko-poľská hranica zažila v histórii hocičo, pamätá väčšie i menšie skupiny ľudí s rôznymi dôvodmi. Tentokrát sa aj Oravci pridali k Poliakom, ktorí obsadili svoje hranice s modlitbou ruženca.

„Veríme, že ak sa bude na hraniciach krajiny modliť ruženec zhruba milión Poliakov, môže to nielen zmeniť priebeh udalostí, ale otvoriť srdcia našich krajanov na milosť Božiu,“ uviedol jeden z organizátorov celopoľskej akcie. „Tvárou v tvár zvyšujúcemu sa napätiu, pred ktorým stojí Európa, sa chceme modliť o navrátenie k Bohu, ku kresťanstvu, do kostolov, k našej viere.“ Celý článok

Ani po ôsmich mesiacoch nie je na poškodenom moste v Nižnej vidieť stavebný ruch. V Nižnej zasadal krízový štáb, termín rekonštrukcie stále nie je známy.

NOVEMBER

Erika Jurinová z Nižnej sa stala historicky prvou ženou na Slovensku na poste predsedníčky samosprávneho kraja. Vo voľbách porazila Juraja Blanára, ktorý viedol Žilinskú župu dvanásť rokov.

V poradí piate voľby do vyšších územných celkov nenaplnili na Slovensku obavy z obsadenia žúp extrémistami, dali najavo vládnej strane, že ľudia chcú zmenu a že politiky je v spoločnosti až príliš. V štyroch župách z ôsmich skončili vo funkciách predsedov predstavitelia vládneho Smeru.

Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja bude mať opäť 57 poslancov, medzi nimi 11 z Oravy. Najviac hlasov v celom kraji dostal Igor Janckulík z Krušetnice. Celý článok

V Oravskej Polhore, Rabči, Vasiľove a Dlhej nad Oravou postavili inteligentné priechody pre chodcov. Špeciálny plastový povrch vozovky sa rozbliká, keď kamery zaregistrujú v blízkosti človeka. Takáto zebra môže zvýšiť bezpečnosť chodcov.

Skončil sa Rok sv. Martina, ktorým si veriaci zo Spišskej diecézy pripomínali 1700. výročie narodenia svätca a patróna diecézy a 1620. výročie úmrtia.

Oravu navštívil prezident republiky Andrej Kiska. Stretol so zástupcami rôznych inštitúcií a organizácií. „Nesmieme poľaviť v súboji o srdce a charakter našej krajiny,“ povedal na jednej zo zastávok po Námestovskom okrese.

Pri príležitosti 55. výročia úmrtia a 140. výročia narodenia vyšla kniha Spomienky na babku z Liesku. „Táto naša tetka z Liesku bola ako básnik, čo nosí poéziu v sebe bez toho, aby sa učil skladať verše,“ napísal kedysi o ľudovej liečiteľke Márii Dreveňákovej spisovateľ a jazykovedec Anton Habovštiak.

DECEMBER

Ak by sme mali určiť jednu vec, ktorá v roku 2017 najviac trápila Oravcov, a bola najviac spomínaná na rôznych fórach, tak to bol stav ciest. Nespokojnosť, a nielen na Orave, vyvrcholila blokáciou cesty na Liptove. Protestujúci upozornili na neúnosný stav cestnej premávky aj v Dolnom Kubíne a okolitých oravských obciach. Požadovali plynulé prepojenie severu Slovenska s juhom cez Ružomberok, Banskú Bystricu až po Šahy. Protestné akcie sa v rovnaký čas konali na viacerých miestach tejto trasy.

V stredu 13. decembra o šiestej večer sa rozospievali na rôznych miestach Slovenska a Čiech tisíce ľudí. Na Orave sa pridalo Sihelné. V Kostole Povýšenia sv. Kríža zazneli koledy Narodil sa Kristus pán, Nesiem vám noviny, počúvajte! a Búvaj dieťa krásne. Sihelné bolo v zozname spievania jedinou obcou a zároveň jediným miestom, kde sa ľudia z tohto dôvodu stretli v kostole. Podujatie iniciovalo vydavateľstvo Petit Press, do ktorého patrí aj týždenník MY Oravské noviny. Celý článok

Rok sme začínali extrémnymi vrtochmi počasia, december nás potrápil tiež. Silný vietor lámal stromy, strhával elektrické vedenia. Bez elektriny ostali tisícky domácností. Cesta do Brezovice akoby ani nebola, v Roháčoch pre popadané stromy uviazli turisti. Cestu museli hasiči či lesníci prepiľovať na viacerých miestach Oravy. Snáď najhoršia situácia bola medzi Tvrdošínom a Námestovom. Na cestu tam padol kus hory, zablokovala ju na dva dni.

„Sme hrozní, zúrili sme, kedy už bude elektrina, kedy sprejazdnia cesty,“ zhodnotila pani zo zaviatej dediny bez prúdu. „Sedeli sme však v teple za oknami, kým oni mrzli vonku a v mnohých prípadoch riskovali život.“ Celý článok

