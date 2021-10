Zákamenčan pokoril najsevernejší bod Európy

Erik Vlčák je dlhodobo jazdcom extrémnych enduro pretekov. V roku 2021 si vyskúšal aj najprestížnejšie motoristické preteky sveta Rely Dakar.

23. okt 2021 o 11:00 Tomáš Ferenčík, Martin Gábor

Prejsť deväťtisíc päťsto kilometrov za šestnásť dní? Erik Vlčák to dokázal na motorke. Oravský pretekár a účastník tohtoročného Rely Dakar pokoril najsevernejší bod pevninovej Európy – Nordkapp v Nórsku.

Sen, odkedy si kúpil prvú motorku

O tejto ceste rodák zo Zákamenného rozmýšľal už dlhú dobu. „Prakticky od osemnástky, kedy som si kúpil prvú motorku. Intenzívnejšie však posledné dva – tri roky. Plánoval som túto cestu už niekoľkokrát, no vždy do toho kamarátom niečo prišlo. Nakoniec sme šli s priateľkou Andreou len sami dvaja.“

Posledné prípravy na trip do Nórska mu podľa vlastných slov zabrali približne dva týždne. „Za tie dva týždne som plánoval hlavne cestu, kde prespíme a podobne. Chceli sme toho vidieť čo najviac, preto som sa pozeral aj po pamiatkach a mestách vo Švédsku, Dánsku a Nórsku. Keďže sme šli na jednej motorke, najhoršie pre nás bolo zbaliť sa do troch malých kufrov, ktoré sme so sebou brali.“

Problémy kvôli koronavírusu

Ako to už pri takýchto cestách býva, ani jemu sa nevyhýbali problémy. „Išli sme zo Zákamenného smerom do Hamburgu,“ hovorí Erik Vlčák. „Problémy nastali v nemeckom meste Kiel, kde nás odmietli pustiť na trajekt, lebo nie sme zaočkovaní proti koronavírusu. Mali sme aj testy, ale ani to nám nepomohlo. To nám urobilo asi najväčšie problémy, lebo pôvodne sme plánovali ísť do Osla, no museli sme ísť inou cestou. Išli sme teda iným trajektom do Kodane. Odtiaľ cez Malmö a Göteborg. Vo Švédsku sme jednu noc prespali. Touto druhou trasou sme išli asi tisíc kilometrov po diaľnici, čo bolo veľmi nepríjemné. Išli sme veľkou rýchlosťou a fúkal nepríjemný vietor, čo na motorke rozhodne nie je nič príjemné.“

Príchod do Nórska už bol bezproblémový. „Na hraniciach sme podstúpili test a keďže sme boli negatívni, nemali problém nás pustiť do ich krajiny. Keďže sme pri vstupe do Nórska boli negatívni, nemuseli sme už nosiť ani rúška, v podstate sme neboli nijako obmedzovaní.“

Nórsko je krásna krajina, oplatí sa ju vidieť

Neskôr ich cesta pokračovala v samotnom Nórsku. „Išli sme cez Oslo do mesta Odda. Odtiaľ do Tyssedalu. Potom sme v Trolltunge išli na turistiku, čo nám zabralo pol dňa. Ďalej sme pokračovali do Bergenu, čo je najupršanejšie mesto na svete. Celý čas, čo sme tam boli, tak tam pršalo. Ale miestni obyvatelia boli na dážď očividne už zvyknutí. Z Bergenu sme na druhý deň išli do Molde. Z Molde sme šli transatlantickou cestou okolo oceánu do Trondheimu. Ďalšou zastávkou bolo mesto Bodø, kde sa vlastne už križuje polárny kruh. Potom sme šli ďalším trajektom cez Lofoty do mesta Moskenes. Na ďalší deň sme prespali v meste Svolaer. V meste Bardufoss sme navštívili moju rodinu a prespali u nich. Odtiaľ sme sa dostali na samotný Nordkapp. Cesta tam aj späť merala okolo deväťtisíc päťsto kilometrov a trvala nám šestnásť dní,“ popisuje samotnú cestu.

Na sever Európy však nešla dvojica len dobyť samotný Nordkapp. „Nórsko je krásna krajina. Má málo miest a nádhernú prírodu, ktorú sa oplatí vidieť. Preto sme chceli vidieť čo najviac z nórskej prírody. Krásna bola aj polárna žiara. Tú sa nepodarí vidieť hocikomu. Býva iba na severe a práve takto v jeseni.“ Na ceste medzi Trondheimom a Bodo ich prekvapilo počasie. „Predpoveď počasia bola 13 stupňov, no asi osemdesiat kilometrov pred Bodo snežilo a teplota sa pohybovala okolo nuly,“ hovorí o najväčšom prekvapení, ktoré im pripravilo počasie.

Snom je ešte Austrália

Erik Vlčák má len 28 rokov, no napriek tomu sa dá považovať za skúseného jazdca. „Už som bol na motorke v Ázií, v Južnej Amerike. Samozrejme, v Európe takisto. Už mi asi zostáva len Severná Amerika. Niekedy by som sa rád dostal na motorke aj do Austrálie a Oceánie. Ale to je hudba ďalekej budúcnosti,“ odkrýva svoje jazdecké plány.

Erik Vlčák je dlhodobo jazdcom extrémnych enduro pretekov. V roku 2021 si vyskúšal aj najprestížnejšie motoristické preteky sveta Rely Dakar. V celkovom poradí skončil na 39. mieste a vo svojej kategórii Original by Motul na výbornej ôsmej priečke, čo sú na nováčika výborné výsledky. Pýtali sme sa preto, či ho na Dakare uvidíme aj v budúcom roku. „V budúcom roku určite nie. Nehovorím Dakaru definitívne zbohom, no je veľmi ťažké zohnať financie a iné prostriedky na tieto preteky. Možno ešte v budúcnosti na Dakar pôjdem, no v roku 2022 určite nie.“