Na mape Oravy pribudla nová bežecká destinácia

Na posledných pretekoch Oravskej bežeckej ligy mala bežať celá mužská elita. Napokon si to rozmyslel momentálne ten najlepší.

20. okt 2021 o 17:00 Tomáš Ferenčík

BREZOVICA Bežeckých podujatí na Orave stále pribúda, čo je potešiteľná správa. Najnovšie sa rodina rozrástla o preteky Beh brezovickým chotárom. „Naše občianske združenie sa venuje novým možnostiam rozvoja obce Brezovica,“ hovorí organizátor Samuel Kovalik.

„Nakoľko som sa začal aktívne venovať behu tento rok, zrodila sa v mojej hlave myšlienka zorganizovať bežecké preteky. Myslím, že brezovická príroda je veľmi nádherná a mala čo ponúknuť. Snažil som sa trať pripraviť tak, aby viedla tými najkrajšími miestami v našom chotári, ponúkla rozmanitosť terénu a aj náročnosť pre skúsenejších.“

Ambasádorom podujatia bol oravský elitný bežec Mário Košút. „Je to môj spolužiak zo strednej školy, čiže to malo pre mňa špeciálnu príchuť. Pomáhal som mu natočiť pozvánku a on mi dal za odmenu spraviť štartovné číslo jedna aj s menom.“

Možno aj kvôli tomu sa stretla takmer celá mužská špička z Oravy. Prišiel aj juniorský majster Slovenska v behu na 800 metrov Filip Revaj. Chýbal iba Martin Rusina, ktorý mal pôvodne v Brezovici štartovať. „Tých dôvodov bolo viac. Mám po sezóne, dávam si oddych. Robili sme v sobotu s drevom, stretli sme sa celá rodina. Posledné týždne mám napuchnutú nohu, preteky by jej nepomohli.“

Záverečné stúpanie lámalo preteky

Štartovnú jednotku mal na hrudi pripnutú Mário Košút, čo chcel potvrdiť aj na trati. „Pri pozretí sa na štartovú listinu som vedel, že to bude veľký boj,“ hovorí člen Triatlon teamu Vavrečka. „Do polovice trate sme ťahali spolu štyria. Chvíľkami som mal pocit, že to na prvé miesto nebude.“

Ako rozhodujúce sa ukázalo záverečné stúpanie. Mário sa konkurentom vzdialil. „Podarilo sa mi spraviť asi 30-sekundový náskok. V zbehu som pustil nohy, i keď som cítil trochu narazené koleno zo školy.“

Na druhom mieste finišoval s odstupom 51 sekúnd Michal Tuka z Nižnej. „Na Mária som dnes veruže nemal. Ďakujem chlapcom za krásny boj. Trail v bežeckom chotári ma očaril nielen prostredím, ale aj organizáciou. Je za tým veľa času a síl. Klobúk dole.“

Tretí finišoval Pavol Bakoš z Chlebníc, no pred záverečným kopcom to ešte na medailu nevyzeralo. „Strácal som asi 50 metrov. Povedal som si, že musím zaťať zuby a bojovať. V kopci som zrýchlil, lebo som vedel, že je šanca na úspech. V klesaní som potom pustil nohy, predstihol Filipa a blízko bol aj druhý. Lenže metre do cieľa sa krátili. Som však spokojný.“

Dvojnásobne šťastný organizátor

Ženskú kategóriu ovládla suverénka tohtoročnej sezóny na Orave Miroslava Strežová. Desaťkilometrovú trať pokorila ako jediná žena pod 50 minút (49:13,6 min). „Preteky sa mi veľmi páčili. Trať prechádzala krásnou prírodou. Ani som nestíhala odpočítavať kilometre do cieľa. Stále sa bolo na čo dívať. Buď na krásne výhľady, alebo pod nohy v strmých zbehoch.“ Najlepšiu ženskú trojicu uzatvárali Lýdia Števuliaková z Čimhovej a Jarmila Kakusová zo Zákamenného (víťazka kategórie žien nad 40 rokov).

Organizátor Samuel Kovalik mal po pretekoch dvojnásobnú radosť. Dostával pozitívne ohlasy a na polovičnej trati obsadil bronzovú priečku. „Na nultom ročníku som nečakal účasť stovky bežcov a už nie vôbec v dobe, v akej sa nachádzame. Stálo to veľa úsilia, ale množstvo pozitívnych ohlasov a usmiatych tvárí bežcov je pre mňa najväčšou odmenou po tom všetkom. Verím, že drobné detaily do budúceho roka doladíme a uvidíme sa už bez obmedzení.“

Pochvalné slová si organizátor vyslúžil aj od víťaza Mária Košúta. „Na pár kozmetických chýb to zvládol super. Oravská bežecká liga sa rozrástla o ďalšie preteky. Ešte my musíme spraviť vo Vavrečke.“

