Marek Huba: Potrebujeme sa zdvihnúť hore

Dolnokubínski hokejisti prehrali aj tretí zápas sezóny.

20. okt 2021 o 12:00 Tomáš Ferenčík

2. liga muži

Dolný Kubín – Detva 2:6 (1:1, 1:2, 0:3)

Góly: Šeliga (Vaculík), Javorka (Jonák) – Heckl (Iždinský, Majerík), Pohanka (Iždinský, Heckl), Pulščák (Jánovský, Miškuf), Balciar (Pulščák, Jánovský), Heckl (Iždinský), Domaev (Jánovský)

Prvýkrát v sezóne sa v ligovom zápase predstavil Dolný Kubín v dočasnom domovskom stánku v Ružomberku. Po dvoch úvodných prehrách na ihriskách súperov chcel konečne zlomiť prekliatie a do tabuľky si pripísať dôležité tri body. Oravských hokejistov čakal mimoriadne náročný a kvalitný súper, ešte minuloročný tipsportligista z Detvy.

Dolný Kubín nezačal dobre. Už v 3. min po rozohrávke puku mimo vyznačeného územia dostal brankár Bachan dve minúty za zdržiavanie hry. Po úspešne ubránenej presilovke hostí putoval Tomáš Lupták na tresnú lavicu za hákovanie a to už súper využil na úvodný gól. Prvá tretina bola celkovo poznačená faulmi na obidvoch stranách a 45 sekúnd pred jej koncom kapitán Šeliga strelou od modrej čiary vyrovnal na 1:1.

Domácim nevyšiel ani vstup do druhej tretiny. Vylúčenie Jendroľa hostia trestali, 1:2. Presne v polovici zápasu po výborne zvládnutom protiútoku vyrovnal obranca Javorka. Detva išla aj tretí raz do vedenia a po dvoch tretinách viedla 3:2.

Do tretej časti išli oravskí hráči s cieľom zápas otočiť. Sporné verdikty rozhodcov ich však rozladili natoľko, že inkasovali tri zbytočné góly a prehrali 2:6. Potešujúce bolo, že na zimný štadión do Ružomberka si našli cestu aj diváci a spolu s dolnokubínskym fanklubom vytvorili tú pravú hokejovú atmosféru so všetkým, čo k tomu patrí.

Zostava: Bachan – Šeliga, Javorka, Jonák, Nátny, Šugár – Jendroľ, Ladňák, Hricko, Bukna, Hančiak – Sluka, Lupták J., Vaculík, Lupták T., Betuščák – Ábel, Maňuch

POVEDAL PO ZÁPASE

Marek Huba, asistent trénera: Do zápasu sme išli s cieľom zvíťaziť, čo sa nám nepodarilo. Tentokrát si však dovolím povedať, že vo väčšine úsekov hry sme mali herne navrch. Svedčí o tom aj pomer striel 34:27, ale opäť sme pohoreli na využívaní šancí. Čo opäť môžeme vyzdvihnúť, je ubránené skoro dvojminútové oslabenie o dvoch hráčov, podobne ako v Piešťanoch. Zápas poznačili rozhodcovia, ktorí sa opäť nevyhli hrubým chybám. Hráčov rozladili. To sa nám nesmie stávať, musíme na tom pracovať. 50 minút sme hrali a za posledných 10 minút sme si zápas prehrali. Veľmi nám chýba naše domáce prostredie. Verím, že aj napriek kvalite ligy by sme boli dnes v tabuľke niekde inde. Potrebujeme sa zdvihnúť hore, chlapci hokej hrať vedia. Teší nás aj to, že diváci boli naozaj skvelí a vytvorili nám tú pravú domácu atmosféru.

