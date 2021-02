FOTO: Aj toto sa dialo na ceste Oravou, kým sme čakali na obchvat

Po Obchvate Oravského Podzámku a Trstenej, konečne došlo aj na rýchlostnú cestu okolo Tvrdošína.

27. feb 2021 o 19:50 Lýdia Vojtaššáková

TVRDOŠÍN. Od začiatku príprav na výstavbu rýchlostnej cesty R3 na úseku Tvrdošín - Nižná ubehlo takmer 15 rokov. Aj toto sa udialo v predchádzacich dvoch.

Máj 2019

Odkazy od nespokojných Oravcov odniesli starostovia a primátori priamo do Bratislavy. Nechali ich na podateľniach ministerstva dopravy a Úradu vlády. Pracovníčky podateľní museli všetky pohľadnice zaevidovať a spočítať. Rovnako tak aj sprievodné listy vedení samospráv, ktoré sa zapojili do pohľadnicového protestu. Do pohľadnicového protestu sa zapojilo viac ako 20-tisíc Oravcov.

Január 2020

Dopravcovia vstúpili do výstražného štrajku aj preto, že peniaze z mýta idú predovšetkým súkromnej firme. Národný kontrolný úrad potvrdil že zmluva s ňou je nevýhodná pre štát.

Rok 2019

Rýchlostné cesty zvyšujú bezpečnosť dopravy

Rok 2023

Obchvat Tvrdošína začne motoristom slúžiť v roku 2023 . Stavebne ho má pod palcom konzorcium spoločností Hochtief SK, Porr a Hydroekol Dolný Kubín.

