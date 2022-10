Teplička si na Orave neškrtla, v Tvrdošíne vypukla veľká radosť v nadstavenom čase

Všetky oravské kluby uplynulý víkend bodovali.

V. liga skupina B

Turzovka – Oravská Jasenica 1:2 (1:2)

Góly: 13. Dodek – 16. Jamrich, 26. Hojo

Hostia vstúpili do zápasu dobre, no nedotiahli šance do gólového konca. V 13. minúte naopak inkasovali. Záložníci stratili v strede poľa loptu a kolmú rýchlu akciu zakončil gólom Dodek.

Už o chvíľu mohol vyrovnať Ratičák. Išiel sám na brankára, ktorý však loptu vyrazil. Potom z kraja sa dostal do zakončenia Martin Polák. Ten brankára tentoraz trafil do brucha. Asi najväčšiu tutovku mal Ratičák. Stopér s brankárom sa zrazili, no hráč Jasenice netrafil prázdnu bránu.

Vyrovnanie prišlo až po rohovom kope, ktorý predĺžil na prednej tyči Martin Hvoľka a Jamrich loptu upratal do brány.

Hostia prevahu v prvom polčase využili ešte na jeden presný zásah. Otočku zariadil v 26. minúte Hojo, ktorý si ako krajný obranca zbehol na nakopnutú loptu, obišiel aj brankára a bolo 2:1 pre Oravskú Jasenicu.

