Mladí bedmintonisti zažiarili na majstrovstvách Slovenska

V kategórii do 17 rokov mali Dolnokubínčania premiéru.

V kategórii do 11 rokov mala dolnokubínska škola na palubovke dvanásť medailových želiezok. (Zdroj: archív klubu)

TRENČÍN V športovom centre M-ŠPORT sa konali majstrovstvá Slovenska v bedmintone najmladších hráčov U11 a hráčov do 17 rokov. Na súpiske tých najlepších nechýbali ani športovci zo ZŠ Janka Matúšku Dolný Kubín. Po náročnej a dlhotrvajúcej príprave sa konečne dočkali a na vrchol sezóny sa veľmi tešili. Boli sme zvedaví, ako sú na tom výkonnostne v celoslovenskom porovnaní. Turnaja z kalendára Slovenského zväzu bedmintonu sme sa naposledy zúčastnili 14. novembra, to sú štyri dlhé mesiace bez súťaží. Vôbec sme nevedeli, čo môžeme od súperov čakať. O to viac sme sa snažili využiť každú možnosť trénovať.

V kategórii do 11 rokov mala dolnokubínska škola na palubovke dvanásť medailových želiezok. Aká bola celková bilancia na konci? Podarilo sa sedem medailových umiestnení. Deti ukázali všetko čo v nich je. Disciplínu, bojovnosť, húževnatosť a chuť tvrdo pracovať. Veľmi sa chceme poďakovať rodičom, ktorí svoje deti celý čas trpezlivo podporovali a vytvárali im výborné podmienky. Ďakujeme aj vedeniu Základnej školy Janka Matúšku za podporu a vytvorenie výborného materiálno technického zázemia, ktoré podporuje deti v ich činnosti.

V kategórii do 17 rokov si odkrútili bedmintonisti z Dolného Kubína prvé majstrovstvá Slovenska. Bol to jeden zo sezónnych cieľov. Na turnaj bolo prijatých sedem hráčov, piati zo ZŠ Janka Matúška (Katarína Kováčová, Eva Sárená, Vanessa Osadská, Jakub Sucháň, Michal Uhričík) a dvaja už zo stredných škôl (Júlia Ďurmeková a Matúš Hajduch).

V kategórii do 17 rokov si odkrútili bedmintonisti z Dolného Kubína prvé majstrovstvá Slovenska. (zdroj: archív klubu)

S výkonom hráčov sme boli spokojní. Videli sme u nich veľký posun v hre aj v technike, výbornú kondičnú pripravenosť, bojovnosť a snahu zahrať čo najlepšie zápasy. Vo veľkej miere sa im to aj darilo. Ale ako sa hovorí, vždy je čo zlepšovať. Aj druhý cieľ sme splnili. Pozreli sme sa niekoľkokrát nielen do druhého kola, ale získali sme aj tri štvrťfinálové umiestnenia.

Medailové umiestnenia v kategórii U11

Striebro - dievčenská štvorhra: Zuzana Brašeňová, Linda Ťapajáková, chlapčenská štvorhra: Šimon Škrabák, Dušan Chlúda,

Bronz – zmiešaná štvorhra: Zuzana Brašeňová, Šimon Škrabák, dievčenská dvojhra: Linda Ťapajáková, chlapčenská dvojhra: Šimon Škrabák, dievčenská štvorhra: Janka Oravcová, Patrícia Marettová, chlapčenská štvorhra: Martin Otruba, Ivan Cejzl