Ako sme žili za Československa? Pozrite si fotky z Námestova

Seriál Ako sme žili v Československu pokračuje Námestovom.

5. sep 2021 o 7:30 Lýdia Vojtaššáková

NÁMESTOVO. História súčasnej metropoly Bielej Oravy sa začala písať v roku 1557. V 18. storočí sa Námestovo formovalo ako významné trhové stredisko hornej Oravy. V roku 1776 ho kráľovná Mária Terézia povýšila na mestečko, čo malo výrazný vplyv aj na jeho stavebný vývoj.

V prvej polovici 19. storočia bolo vďaka obchodu s plátnom sústavne na vzostupe. Dnes je Námestovo okresným mestom so zhruba osemtisíc obyvateľmi a rozvinutým priemyslom.

Texty k fotografiám

► Život v Námestove výrazne ovplyvnila výstavba Oravskej priehrady dokončenej v roku 1953. Jej vody zaplavili dve tretiny mesta a mnoho obyvateľov sa vysťahovalo na Dolniaky.

► Priehrada, jej pobrežie a okolitá príroda poskytli mestu možnosti na rozvoj cestovného ruchu. Vodnú nádrž si obľúbili najmä jachtári.

► V priebehu rokov sa v meste uskutočňovala rozsiahla bytová výstavba. Vyrástli sídliská Brehy a Stred.

Erb mesta Už takmer štvrť tisícročia ochraňujú mestečko svätci Šimon a Júda. V jeho histórii mali výnimočné postavenie. V období protireformácie, keď bola v Námestove zrušená evanjelická farnosť (po potlačení Pikovho povstania), kostol Námestovci zasvätili práve im. Patróni figurujú aj v erbe. Medi nimi je strieborný štít s čiernym habsburským orlom a na vrchnom okraji štítu veľká zlatá listová koruna.

► Medzi pompézne oslavy komunistického režimu s povinnou účasťou patril najmä Sviatok práce. Davy ľudí z mesta i okolitých dedín zaplavovali aj ulice Námestova. Nech žije 1. máj. Kto stojí na chodníku, nemiluje republiku. Nech žije KSČ – vedúca sila robotníckej triedy. To je len niekoľko hesiel, ktoré zvykli odriekať ľudia v sprievodoch, idúc popred tribúnu s predstaviteľmi režimu postavenou pod Kostolom svätého Šimona a Júdu.

► Horná Orava sa aj okolo roku 1948 radila medzi oblasti s nedostatočne rozvinutým priemyslom. Pre nedostatok pracovných príležitostí odchádzalo veľa ľudí do baní na Ostravsko, alebo na iné stavby, mnohí aj na sezónne poľnohospodárske práce na juh Slovenska. Na fotografii kosci pred Makytou, na starostlivosť o chotár nemohli zabudnúť.

► Všednú, ale svojím spôsobom nevšednú každodennosť spestrovali riadené masové akcie, ako napríklad Sviatok práce, MDŽ, výročia VOSR a iné. Na fotografii speváci z neďalekej Oravskej Jasenice na Družstevnom dni.

► V spádovom mestečku pre celý okres sa dedinský život postupne vytrácal. Previezť sa na tradičnom konskom záprahu však bolo milou akciou. Na manifestáciách z neho zneli oslavné heslá, inokedy spev.

► Obrovskou zmenou v porovnaní s minulou érou prešli aj sanitky, vybavenosťou i rýchlosťou. Na fotografii skupina lekárov a zdravotníkov z Námestova. V pozadí zdobia budovy námestia vodcovia komunistického režimu Stalin a Gottwald.

► Zájazd do Krakova. Hranice sme mali otvorené iba do okolitých štátov s rovnakým politickým zriadením. Pri vybavovaní dovolenky do krajín, z ktorých sa dalo utiecť na západ, čakalo žiadateľa pomyselné byrokratické peklo.

Na projekte spolupracuje Marián Grígeľ.

Pozrite si aj ďalšie oravské obce a mestá preklikom hore v záložkách.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Ako sme žili v Československu - Zákamenné. Spomienky na fotografiách Čítajte

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Ako sme žili za Československa v Oravskom Podzámku Čítajte