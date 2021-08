Pohľad do minulosti. Takto žili za Československa v Beňadove

Ako sme žili v Československu - Beňadovo. Sonda do našej minulosti prostredníctvom fotografií a spomienok ľudí.

29. aug 2021 o 13:43 Lýdia Vojtaššáková

BEŇADOVO. Beňadovo je malá, svojská, pekná, rázovitá dedina

umiestnená v Podbeskydskej vrchovine, Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava. Patrí k najmladším oravským obciam s najmenším chotárom.

Aj v rámci Slovenska vyniká prorodinnými štatistikami. V ostatných desaťročiach prešla nepredstaviteľným civilizačným skokom. V súčasnosti má 930 obyvateľov.

Článok pokračuje pod video reklamou

Texty k fotografiám:

► Väčšia zomknutosť ľudí, bez fráz Mňa sa to netýka, Mne je to jedno, taký bol život v dedinke odrezanej od sveta. Jedným z dôkazov sú aj cesty. Prvá významnejšia investícia do obecných ciest prišla až v roku 1952. Náklady vyčíslili na zhruba 106-tisíc Kčs, avšak Beňadovci formou bezplatných brigád vykonali dielo ekvivalentné viac ako 216-tisíc Kčs. O dva roky neskôr odpracovali na ďalšom úseku 1000 hodín platenej práce a 2000 hodín zadarmo. V roku 1961 odpracovali 600 hodín a pripravili 200 metrov kubických štrku. Zadarmo. Asfalt pokryl cesty v dedine až v roku 1984.

Svadba v Beňadove. (zdroj: archív Marián Grígeľ)

► Na Slovensku pravdepodobne nenájdeme podobne veľkú dedinu, z ktorej by pochádzalo toľko kňazov a rehoľných povolaní. Na začiatku mali v Beňadove len zvonicu, stĺp sv. Vendelína a maličkú kaplnku v strede dediny, kde sa po práci stretávali. Po prekonaní mnohých problémov sa Beňadovcom podarilo aj napriek tvrdému prenasledovaniu zo strany komunistov v rokoch 1961 až 1962 postaviť načierno malú kaplnku a prvú podobu kostola, zväčšiť ju v rokoch 1968 až 1970, vybudovať k nej vežu 1988. O rok na to z kostolnej veže zazvonili zvony.

► Ľudia sa zomkli, aj keď odchádzali živitelia rodín za prácou do Ameriky, odprevádzala ich takmer celá dedina. Vľavo vyprevádzanie rodákov do Ameriky v roku 1961, vpravo návšteva z Ameriky , domov prišla pozrieť Mary Raspovič.

► „Každá robota je ťažká, keď nevieš robiť,“ hovorieval overenú pravdu kováč Ľudvík Triebeľ. Kováčstvo bolo významným remeslom v dedine aj v časoch Československej republiky. Kováči spracovávali železo za tepla, z ktorého vyrábali rôzne úžitkové predmety a pracovné náradie, potrebné predovšetkým pre roľníkov, podkúvali tiež kone. Na fotografii Beňadovci pred kováčsou vyhňou – kuzňou.

►Lesy, ktoré obklopovali dedinu, poskytovali prácu nielen drevorubačom, ale aj ženám. Sadili smrečky, vyžínali, čistili horu. Neraz sa ňou ozýval spev.

Na projekte spolupracuje Marián Grígeľ.

Pozrite si preklikom hore v záložkách aj iné oravské obce a mestá.