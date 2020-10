Minúta po minúte: V Zuberci pre veľký záujem otvorili ďalšie odberné miesto

Testovanie pokračuje tretím dňom.

25. okt 2020 o 8:00 Dorota Mikulášová, Lýdia Vojtaššáková, Martin Pavelek, Tomáš Ferenčík

Celoplošné testovanie na Orave: Priebeh sledujeme naživo (minúta po minúte)

8:48 Pre veľký záujem o testovanie a nestíhanie vyhovieť všetkým záujemcom, otvorili v Zuberci ďalšie odberné miesto. Obidve sú v sále kultúrneho domu.

8:15 Slovenskí biskupi odporúčajú ľuďom zúčastniť sa na celoplošnom testovaní. „Predstavitelia štátu majú snahu a záujem dosiahnuť, aby sa šírenie vírusu a jeho vážne dôsledky zastavili. Treba im v tom pomôcť, a to aj napriek kritickým hlasom, či pochybnostiam,“ povedal Mons. Stanislav Zvolenský, predseda Konferencie biskupov Slovenska.



Dodal, že v daných okolnostiach nik nemá riešenia, proti ktorým by sa nenašli žiadne námietky. Je však zrejmé, že všetci máme spoločnú zodpovednosť za Slovensko. „Zodpovednosť využiť to, čo je k dispozícii, aby sme predišli kolapsu zdravotníctva a ďalším vážnym následkom.“

8:00 V troch oravských okresoch a v Bardejove pokračuje tretím dňom pilotné testovanie obyvateľov na koronavírus.

7:55 Počas druhého dňa odberné tímy na Orave otestovali 39-tisíc ľudí, z nich takmer 1600 bolo pozitívnych.

V okrese Dolný Kubín prišlo na testovanie 10 716 ľudí, počet pozitívnych prípadov je 292. Okres Námestovo zachytil 844 pozitívnych ľudí z 18 387 testovaných. V Tvrdošínskom okrese sa prišlo otestovať 9 896 ľudí, pozitívny test vyšiel 448 z nich.

Celoplošné testovanie: Ako bude prebiehať odber na Covid-19? Testovania na Orave prebieha od piatku do nedele. Odberné miesta sú otvorené v čase 8.00 až 12.00 h a 13.00 až 20.00 h. Testovanie je bezplatné a dobrovoľné. Určené je pre obyvateľov od desať do 65 rokov. Po vstupe do odberného miesta si musia ľudia vydezinfikovať ruky. Následne sa treba preukázať občianskym preukazom, deti a mládež do 15 rokov preukazom zdravotného poistenia a vypísať formulár potrebný na registráciu. Po registrácii každý dostane pridelené číslo. Zdravotník následne odoberie vzorku z nosohltana, testovaný počká na výsledky vo vyhradenom, vydezinfikovanom priestore. Zdravotník následne privolá otestovaného podľa prideleného čísla k pracovisku. Opäť je potrebné predložiť občiansky preukaz. Zdravotník vypíše certifikát, kde vyznačí výsledok testu. Certifikát odovzdá v zatvorenej obálke, kde bude poučenie, čo robiť v prípade negatívneho a čo v prípade pozitívneho výsledku. Otestovaní potom odchádzajú z odberného miesta a v prípade pozitívneho výsledku do domácej desaťdňovej karantény.