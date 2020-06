Vandali zmasakrovali Včelnicu pri skibobe

Zima a leto. Včely a lyže. Dva takmer nezlučiteľné svety splynuli v jedno vo včelnici pri skibobe. V oáze pokoja však úradovali vandali a nechali po sebe neuveriteľnú spúšť.

3. jún 2020 o 11:26 Dorota Mikulasova

Vavrečka. Včelnica pri skibobe v sebe spája dve záľuby v jedno – včelárenie a lyžovanie. Na okraji Vavrečky ju pred viac ako dvadsiatimi rokmi začal budovať náruživý včelár a kedysi aktívny lyžiar František Kasan.

Použil staré opotrebované lyže, snowboardy, lyžiarske palice, sánky a vybudoval včelnicu nielen s úľmi, ale aj posedom, malým včelárskym múzeom, ovocným sadom či vodným mlynčekom. Predminulý týždeň miestnu oázu pokoja zmasakrovali vandali.

Neuveriteľná spúšť

„Keď som to zbadal, bol som hotový,“ hovorí František Kasan. Ešte vo štvrtok 21. mája večer tam bola pozrieť manželka aj s priateľkami, chodia sa prechádzať s trekingovými palicami, nevšimli si však nič nezvyčajné ani podozrivé. Na druhý deň ráno sa František vybral na májovky, ktoré v okolí rastú, a ostal veľmi nemilo prekvapený.

Rozbité stoly a lavičky, rozsekaný medomet, zhodené časti úľa, rozhádzané lyže. „Dokonca tam, kde je prameň čistej vody, vytrhli zo zeme aj rúru.“

Vandali po sebe zanechali neuveriteľnú spúšť.

Najviac mu je ľúto medometu. „Bol starodávny s drevenými nohami, naozaj veľmi zaujímavý,“ hovorí. Zohnal ho z Detvy a do Vavrečky ho doviezol švagor, tomu ho bolo ľúto vari ešte viac.

„Chcel som ho natrieť a dať do múzea, no neostalo z neho nič, všetko rozsekali,“ dodáva František.