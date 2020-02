Autodopravcovia pohli značkou pod Príslopom

Pohrozili blokovaním horského priechodu, dosiahli zmenu režimu dopravnej značky.

2. feb 2020 o 16:25 Lýdia Vojtaššáková

ORAVA. Oravskí autodopravcovia minulý týždeň na rokovaní so správcom cesty, organizáciou poverenou jej údržbou a príslušným okresným úradom a políciou dosiahli, aby horský priechod kompetentní nie otvárali, ale zatvárali.

Čo to znamená? Ešte pred rokovaním a pred pohrozením blokáciou Príslopu ho strážili sklopné dopravné značky, ktorými je možné uzatvárať a otvárať kopec pre kamiónovú dopravu.

Ibaže značka zákaz vjazdu pre autá dlhšie ako 12 metrov bola od 15. novembra do 31. marca trvale otvorená, a to aj v prípade, že cesta bola suchá a počasie ustálené.

„Vyrokovali sme, že teraz bude celý rok sklopná značka zatvorená a do platnosti sa uvedie iba v prípade hustého sneženia a poľadovice,“ povedal Anton Klimčík, šéf Združenia oravských dopravcov. „Nám to ušetrí čas a pohonné hmoty, dolnej Orave, ako aj časti Tvrdošínskeho okresu, životné prostredie.“

Kto bude zodpovedný

Značky boli v zmysle záverov Okresného operačného štábu ZUC Orava od 1. decembra 2019 v polohe zákazu prejazdu pre vozidlá nad 12 metrov. Nikto vtedy neurčil, kto by mal vydať pokyn na zmenu dopravného značenia a kto zmenu vykonať.

Po novom, od pondelka 27. januára, bude kopec prejazdný aj v zimnom období. Iba v prípade nepriaznivého počasia, teda hustého sneženia či poľadovice, dopravnú značku cestári, po konzultácii s políciou, otvoria.

Štrajk veci pohol

Rokovanie kompetentných, tentokrát s výsledkom k spokojnosti oravských autodopravcov, vyvolal celoslovenský štrajk autodopravcov, ku ktorému Oravci pridali aj vlastnú regionálnu požiadavku.

Vtedy 7. januára zorganizovali pokojnú protestnú akciu formou jazdy konvoja takmer šesťdesiatich nákladiakov z hraničného priechodu v Trstenej cez Nižnú do Oravského Podzámku a odtiaľ cez Príslop do Lokce.

„Účelom však nebolo na daný problém len poukázať, ale ho aj vyriešiť,“ napísali v následnej výzve oravskí dopravcovia. V prípade nesplnenia požiadaviek boli pripravení vstúpiť do ostrého štrajku blokovaním horského priechodu.