Taktický výkon Vitanovej platil na vedúcu Novoť, Sihelné a Veličná sa dotiahli

Zo súperových ihrísk si tri body priviezli iba futbalisti Babína.

VIII. liga

Lomná – Lokca 4:0 (2:0)

Góly: 17. A. Greš, 22. a 65. T. Juriga, 67. M. Juriga (z 11 m)

Lomná vstúpila do zápasu aktívne a od úvodu sa dostávala do šancí. Vedenia sa ujala v 17. min, keď sa Adam Greš centrovanou loptou snažil nájsť Tomáša Jurigu, no center so šťastím skončil v súperovej sieti.

O päť minút nastala podobná situácia, ale tentokrát Adam Greš centrom z ľavej strany našiel hlavičku Tomáša Jurigu a bolo 2:0. Domáci mali vo zvyšný priebeh úvodného dejstva viacero gólových príležitostí, no skóre sa už do prestávky nemenilo.

Po zmene strán Lomná mierne poľavila a súperovi tak umožnila, aby sa v 55. min dostal k vôbec prvej strele na bránu. S pokusom spoza šestnástky si však brankár Ľuboš Juriga s prehľadom poradil.