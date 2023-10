Prvé víťazstvo Vavrečky malo neskutočný scenár, Liesek prebrali až tvrdšie slová

K veľmi ľahkým trom bodom prišli futbalisti Chlebníc.

Písmo: A - | A + diskusia ( 0 ) Zdieľať

VI. liga skupina B

Chlebnice – Likavka nehralo sa

To, že hostia nevycestujú na zápas, nám dali vedieť v deň zápasu okolo dvanástej. Napísali, že majú chorých chlapcov a birmovku. Zápas bude s veľkou pravdepodobnosťou kontumovaný výsledkom 3:0.

Milomir Sivčevič

Pribiš – Vrútky 3:2 (1:0)

Góly: 16. M. Janota, 52. J. Válek, 58. N. Staš – 74. M. Šotter, 90. L. Schneider

Domáci nastúpili na súťažný zápas po dvoch týždňoch. Súpera však od úvodu zatlačili na jeho polovicu a neustále doň búšili. Z veľkého tlaku si však nedokázali vytvoriť výraznejšie šance.

Pribiš sa ujal vedenia v 16. min, keď si na rohový kop Šeligu na prvú tyč nabehol Michal Janota, ktorý tečoval loptu do hosťujúcej siete. V 28. min sa do šance dostal Nikodém Staš, no súperov brankár jeho umiestnenú strelu k ľavej tyči vykryl.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Líder ŠK Sedem Námestovo zdemoloval ďalšieho súpera, druhý Zuberec so skvelým obratom (+FOTKY) Čítajte

Vrútky sa prakticky celý prvý polčas len bránili a keď sa už o niečo pokúsili, tak ich útočné akcie zastavoval vynikajúci stopér Gálik. V závere úvodného dejstva však mohli gólovo udrieť a k vyrovnaniu boli naozaj blízko. Nakopnutú loptu do šestnástky tečoval Schneider a opečiatkoval brvno.