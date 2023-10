Erika Jurinová potvrdila podmienky, za ktorých by prebrala kreslo v slovenskom parlamente

Bude pokračovať vo funkcii predsedníčky kraja.

Erika Jurinová ako líderka kandidátky OĽaNO naznačuje, že si mandát poslankyne neprevezme, aj keď by vola zvolená (Zdroj: TASR)

ORAVA. Erika Jurinová, súčasná predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK), kandidovala z pozície volebného lídra OĽaNO a priatelia.

Už pred voľbami sa veľa diskutovalo o tom, ktorú funkciu si vyberie v prípade úspechu v parlamentných voľbách, prípadne či bude sedieť naraz na dvoch stoličkách. Hnutie získalo 8,89 percenta hlasov a županka dnes ráno poskytla jasnú odpoveď o svojom ďalšom smerovaní.

„Vyzerá to tak, že nebude splnená ani jedna z dvoch podmienok, ktoré som si dala, keď som sa rozhodla kandidovať v parlamentných voľbách. Prvou je prekrúžkovanie Igora Matoviča, získal 178 614 preferenčných hlasov, ja som získala 69 638 krúžkov. Druhou je byť súčasťou pri skladaní vlády a to sa tiež nepodarí. Preto by sa musel stať zázrak, aby som sa stala poslankyňou slovenského parlamentu a svoje rozhodnutie zmenila. Ostávam vo funkcii predsedníčky ŽSK.“