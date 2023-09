Prvovolička z Oravy: Neviem, či sa vrátim zo zahraničia. Tieto voľby sú pre mňa rozhodujúce

Dôležité je, aby Slovensko ostalo v Európskej únii.

DOLNÝ KUBÍN. Už o pár hodín hodí svoj hlas do volebnej urny aj Oravčanka Michaela Vicáňová. Na Slovensku ju najviac hnevá nerovnosť príležitostí, aj preto aktuálne študuje na Gymnáziu Juraja Hronca v Bratislave. Ďalej by sa chcela vydať cestou vedy a v najbližších rokoch by sa najradšej videla na univerzite vo Švédsku či Fínsku. „Či sa vrátim domov neviem, aj tieto voľby budú pre mňa rozhodujúce,“ hovorí.

Aké mesiace prežívate?

Neisté a hektické. Prihlásila som sa na medzinárodný program, ktorý bude končiť maturitou, ktorá bude platiť všade po svete. Pre mňa to znamená, že namiesto štyroch predmetov maturujem zo šiestich. Aktuálne si ja aj moji spolužiaci hľadáme vysoké školy aj sa pripravujeme na skúšku dospelosti. Máme strach.

Veľkou témou sú pre nás aj voľby. Je to pre nás vôbec prvýkrát, kedy ideme k volebným urnám, sú to predčasné voľby a tiež tie, ktoré rozhodnú, či sa po štúdiu v zahraničí budeme mať kam vrátiť. Voliť sa chystáme úplne všetci, chceme ovplyvniť to, kam smeruje naša krajina.

Ktoré veci vás na Slovensku najviac hnevajú?

Nepáči sa mi nepomer príležitostí. Podľa toho, kde sa človek narodí, sa odvíjajú aj možnosti, ktoré v živote má. Vidím to aj na sebe, za lepším vzdelaním som musela vycestovať do Bratislavy. Takisto veľmi zanedbávame školstvo, aj preto mám v pláne študovať v zahraničí. Keďže chcem ísť študovať matematiku a fyziku a vydať sa v budúcnosti aj cestou vedy, viem, že na Slovensku to pravdepodobne nebude možné. Veda je nedocenená a nenájdem uplatnenie.

Veľmi si tiež všímam populizmus, ktorý používa mnoho strán. Je smutné, že na ľudí to zaberá.

Slovensko je inak veľmi pekná krajina aj národ je milí a vrelí, človek nemá problém nájsť si priateľov vo všetkých kútoch.