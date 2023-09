Oravci odkazujú Oravcom: Neseďte doma, choďte voliť

Osobnosti regiónu povedali, prečo je pre nich dôležité ísť k volebným urnám.

Medard Slovík, spisovateľ

Stará mama nevynechala ani jediné voľby, aj keď bola chorá, nahlasovali sme pre ňu samostatnú urnu. Voľby považovala za dôležité, veď vo voľbách občania rozhodujú, ako bude vyzerať ďalej Slovensko, ako sa nám bude dariť. Pokračujem v jej odkaze: neseďte doma, ale choďte voliť, veď je to o nás, o našej budúcnosti a ďalšom živote.

Peter Balcerčík, organizátor Slanického ostrova divadla

Neviem si predstaviť neísť voliť, dokonca finančná odmena za to mi príde ako zvrátený nápad. Je to fantastická príležitosť posunúť veci. Ísť voliť a teda po zodpovednom zvážení všetkých plusov a mínusov, sledovaní správania sa strany a jej lídrov, hodnôt, názorov, spôsobu komunikácie, ale aj jej histórie si určite dokážem vybrať. Vždy sa pri debatách o stave krajiny spýtam spoludebatujúcich či boli voliť. Ak nie, tak si myslím, že frfľať veľmi nemôžu, lebo pre zmenu nespravili nič. Jednoduchý kľúč na výber strany je sledovať debaty, konfrontovať tvrdenia politikov, overovať si ich a počúvať politológov. Nenechať sa oklamať a nepristúpiť na vlnu nenávisti a radikálnych riešení.

Daniela Vojtasová, MISS Slovensko 2023

Chcem žiť v demokratickej krajine, v ktorej vládne rozvaha a odbornosť. V krajine, ktorá sa poučila z chýb minulosti, a jej cieľom bude už len napredovať. Voliť pôjdem najmä preto, lebo Slovensko považujem za svoj domov a chcem, aby to tak v budúcnosti aj ostalo. Rozhodnutie, akým smerom sa bude uberať naša krajina, má v rukách každý z nás. Nenechajme druhých rozhodnúť za nás.

Katarína Mešková, lektorka a koučka

Mám viacero dôvodov, prečo ísť voliť. Prvý, lebo môžem. Plne si uvedomujem, že to nie je a kedysi ani nebola taká samozrejmosť. Druhý, lebo chcem. Chcem sa práve mojím hlasom podieľať na tom, akým smerom pôjdeme ako krajina. Viem, že to nemusí vyjsť podľa mojich predstáv, ale i tak do toho idem. Určite je niekedy ťažké sa rozhodnúť, lebo ani jedna strana nie je ideálna, čo si budeme hovoriť. Ale vtedy si hlavne vyberám podľa svojich osobných hodnôt a, samozrejme, čítam aj program strán, aby som vedela, či sú to asi len prázdne frázy alebo konkrétne návrhy.

Liba Chiara Hladeková, aktivistka

Prečo ísť voliť, to asi vie každý, môžem ovplyvniť svoj život – pozitívne aj negatívne. Je to príležitosť dať vládu do rúk ľuďom, ktorí zdieľajú moje hodnoty, ktorým verím, že majú v sebe človečenstvo a k tomu vedomosti a schopnosti posunúť spoločnosť k lepšiemu.

Ja by som k tomu pridala ešte aj schopnosť načúvať svojmu oponentovi a vedieť s ním rozprávať, pretože, čuduj sa svet, aj ten druhý môže mať dobré nápady a najlepšie riešenia predsa vznikajú z korektnej komunikácie. Tiež by sa mi páčilo, keby nová vláda dokázala uznať, že vláda predchádzajúca urobila niečo dobré.

Mária Drndášová, riaditeľka Regionálneho centra podpory učiteľov pre región Orava

Ísť voliť je pre mňa hodnotová a postojová záležitosť. Volíme si svojich zástupcov, teda strany a ľudí, ktorí reprezentujú naše názory a postoje na fungovanie krajiny. Volím ľudí, ktorí nekričia a nesľubujú zázraky. Volím ľudí, ktorých prácu a život poznám a vnímam ako prínos pre spoločnosť. Ľudí, ktorí majú otvorené srdce a upratané hlavy. Ľudí, ktorí majú za sebou kus roboty, nie prázdnych slov.

Fero Joke (František Košarišťan), internetový komik

Záleží mi na budúcnosti Slovenska v spoločnej Európe. Chcem, aby Slovensko bola demokratická, slobodná a prosperujúca krajina. Podľa toho, čo vidím, hrozí, že pôjdeme zlým smerom, na východ. Ale ja nás vidím na druhej strane, na strane západu. Za posledné vlády sa vôbec neriešilo a máme v dezolátnom stave zdravotníctvo aj školstvo, čo sú dva piliere, ktoré sú pre každý štát veľmi dôležité. Očakávam od novej vlády, že týmto oblastiam bude venovať veľkú pozornosť.

Katarína Kuľhová, učiteľka

Ísť voliť je dôležité, pretože mám možnosť vyjadriť svoj názor na to, aké hodnoty má spoločnosť, v ktorej žijem a vychovávam svojho syna. Je to moja povinnosť, pretože dnes sme my tí, ktorí sa budú zodpovedať ďalším generáciám za to, akú kvalitu života sme im ponúkli.

Daniela Kubíkova, riaditeľka Domu kultúry v Námestove

Voľby sú základný demokratický nástroj na zmenu – spomedzi 25 politických strán si zvolím niekoho, kto prezentuje rovnaké hodnoty a princípy ako ja. Kto má v tíme odbornosť, slušnosť a ľudskosť. Kto chce zo Slovenska spraviť lepšie miesto pre život. Úprimne, vážne a bez bočných úmyslov. Nech mi nikto nehovorí, že takí nie sú, verím, že sa to dá a že je tu dostatok poctivých ľudí!

Som mladý človek, ktorý si ctí slobodu, veľa cestuje a užíva svet - záleží mi preto na tom, aby zostalo Slovensko demokratickou krajinou, zastávalo miesto v medzinárodných spoločenstvách, rozvíjalo sa v kultúre prejavu, aby napredovalo a aby sa upokojilo – agresia, tvrdé slová, bitky, neznášanlivosť menšín či korupčné škandály, lepšie miesto ešte zo žiadnej krajiny nespravili. Voľby sú akt, kedy aj ja svojou voľbou môžem rozhodnúť.

Je to zadarmo, za pár minút, a vždy pociťujem také malé vzrušenie, či ten, koho volím uspeje a či sa naplnia moje očakávania. Netreba si nikoho idealizovať, všetci sme len ľudia, nikto nie je dokonalý, ale sedieť doma a nevoliť, znamená, že svoju voľbu nechávam na ostatných. A ja sa chcem rozhodnúť sama. Pôjdem voliť, pretože mi záleží na budúcnosti krajiny, v ktorej žijem a v ktorej chcem zostať.

Martin Žofaj, dizajnér

Voliť budem určite, je to jediná príležitosť ovplyvniť, čo sa bude s našou krajinou diať. Máme ju raz za štyri roky a treba ju využiť. Sledujem politické dianie veľmi intenzívne po celý rok a mám prehľad o tom, ako sa jednotlivé strany správajú, a to nie len počas kampane. Určite odporúčam ísť voliť, zapojiť do diskusie rodinu a porozmýšľať o tom, či napríklad strana, ktorú idem voliť má vôbec program, alebo stavajú kampane na klamstvách.

Rastislav Žulko, podnikateľ

Voľby pre mňa znamenajú slobodu. Slobodu rozhodnúť, ako bude vyzerať najbližšia budúcnosť našej krajiny. Slobodu povedať politikom, ktorí za 12 rokov nevedeli postaviť diaľnicu, že im už neverím. Politikom, ktorí opovrhovali hrdinami SNP a teraz stoja pred pomníkmi, že im nenaletím a politikom, ktorí prinášajú chaos a svár namiesto spolupráce, že si prajem aby štát riadili vyrovnaní skúsení manažéri. Všetko toto môžem povedať slušne, bez kriku, bez nenávisti jedným lístkom vhodeným do volebnej urny. Dokonca tajne a bez vysvetľovania komukoľvek.

Niektorí ľudia hovoria, že demokracia nie je ideálna, ale je to tým, že my ľudia nie sme ideálni. Dôležité však je, že základom demokracie sú slobodné voľby a voľby veci menia. Menia sa vodcovia krajín a menia sa celé vlády. V diktatúrach sa nemení nič, vodcovia zostávajú, kým neumrú. Vo svojej pýche rozpútavajú vojny. Nikdy nemajú dosť peňazí, dosť územia, dosť otrokov. Ľudia v diktatúrach nemajú vplyv na nič a ten, kto nesúhlasí je odstránený.

V našej krajine o pár dní budú voľby, využite svoje právo a slobodu rozhodovania a potom sledujte vývoj. Ak to nebude podľa toho, čo vám sľúbili, v budúcich voľbách politikov zase slobodne vymeňte.

Andrej Štepita, tanečník, performer, choreograf, pedagóg, zakladateľ festivalu Tanečno

Často premýšľam nad tým, kde sa berie toľká zloba, zatrpknutosť, nedôvera a nenávisť. Z mojich skúseností v zahraničí vidím rôzne príklady toho, ako sa dá žiť kvalitnejšie,lepšie a láskavejšie a ako môžu byť veci omnoho jednoduchšie. Tak ako ja, veľa ľudí okolo mňa chce žiť na Slovensku a aj v našom regióne je tak obrovský potenciál, že pri vhodnom nastavení podmienok tu môžu vzniknúť úžasné veci. Voľby sú prvý a nesmierne dôležitý krok k tomu, ako si vytvoriť svet, ktorý nám umožňuje byť šťastnými a slobodnými.

Ako človek pracujúci v kultúre a umení si uvedomujem, že sú v politike ľudia, pre ktorých kultúra, umenie, tolerancia, citlivosť a úcta neznamená nič. Mám dojem, že pri momentálnej nálade v spoločnosti je veľmi jednoduché si neuvedomovať, čo by pre našu krajinu znamenalo, keby niektoré predvolebné sľuby vošli do praxe. Mám to šťastie, že som vyrastal vo svete, kde je do veľkej miery možné cestovať, študovať a pracovať v zahraničí, podnikať, angažovať sa, cítiť sa bezpečne a žiť slobodne a bez predsudkov. Momentálne si viac ako kedykoľvek predtým uvedomujem, že to nie je samozrejmosť a veľmi ľahko sa to môže zmeniť. A z pohľadu mojej profesie viem, že nie len umenie, ktorému sa venujem, ale aj náš zázrak v podobe festivalu Tanečno môže byť ľahko v budúcnosti nie len nepodporovaný, ale vyslovene nežiadúci.

Snažím sa nevnímať voľby ako boj proti "niečomu". Snažím sa ich vnímať ako možnosť pre nás všetkých mať sa lepšie. Samotné voľby nám všetky problémy nevyriešia, ale - a to po tom osobne túžim - môžu nám umožniť dať nám priestor a podmienky na to, aby sme si mohli naše svety budovať v pokoji, tolerancií a rešpekte.

