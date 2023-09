Nižná vybavila Trenčín v prostrednej časti

Prvú prehru v novom ročníku si pripísali v dohrávke Raptori.

Extraliga muži

Nižná – AS Trenčín 10:3 (2:2,7:0,1:1)

Góly: Turwoń (Piskorz), Reguly, Turwoń (Latka), Zemančík (Reguly), Belko (Santer), Reguly (Latka), Latka (Zemančík), Nákačka (Santer), Reguly (Latka), Zemančík (Reguly)

Tréner Matúš Staroň: Do zápasu sme nastúpili s jasným cieľom – pohodlne zvíťaziť. Sme preto radi, že sa nám to podarilo, no na druhú stranu nemôžeme povedať, že by sme boli spokojní aj s predvedeným výkonom.

Robíme dookola tie isté chybičky, ktoré nás stáli predchádzajúci zápas s ATU Košice a nebyť dokonalej druhej tretiny a perfektného výkonu brankára Kepštu, mohli sme sa o výsledok obávať aj proti AS Trenčín. Čakajú nás aj ťažší súperi. Ak sa s nimi chceme pobiť, musíme sa jednoznačne zlepšiť.

1. liga muži

Stars Dubnica – FBK RAptORs 5:1 (1:1,4:0,0:0)

Gól: K. Nožina

Raptori nezvládli súboj o 1. miesto v tabuľke a podľahli domácej Dubnici v pomere 5:1. O prehre rozhodla najmä druhá tretina, v ktorej stratili koncentráciu a disciplínu. Výsledkom boli štyri inkasované góly, z toho tri v presilovkách. Skóre sa už zo strany Oravcov nepodarilo skorigovať a to najmä kvôli streleckej impotencii.