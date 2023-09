Nezastaviteľný Jurky, expresný zásah Lipiaka a veľmi bohatá gólová úroda v daždi (+FOTKY)

V najvyššej oravskej súťaži sa odohrali v náročných podmienkach všetky zápasy.

VII. liga

Or. B. Potok – Leštiny 2:3 (2:1)

Góly: 9. Latka, 20. Kozáčik – 14. a 71. Škrabák, 90. L. Mikuš

Domáci tím mal pred zápasom veľký problém nazbierať dostatočný počet hráčov, keď im z rôznych príčin a zranení vypadlo až päť chlapov. I napriek oklieštenej zostave vybehol na súpera hneď od začiatku.

Už v štvrtej minúte sa domácim naskytla ideálna príležitosť otvoriť skóre. Po nedovolenom zákroku sa kopala penalta. Zemančík však loptu dobre netrafil a brankár jeho pokus reflexívne vyrazil nohami. O chvíľku to už domácim vyšlo, keď sa presadil Latka. Hostia však vyrovnali pomerne rýchlo, keď gól strelil Škrabák.

V 20. min sa Tatran opäť dostal do vedenia. Po peknej akcii trafil krásne Kozáčik. Domáci si do konca prvého polčasu vytvorili niekoľko dobrých šancí, no hosťujúci gólman predviedol viacero dobrých zákrokov.

V druhom polčase pokračoval obraz z toho prvého. Domáci mali viac z hry a hostia hrozili rýchlymi protiútokmi, hlavne po krídlach. V 71. min sa po jednom z nich presadil druhýkrát v zápase Škrabák a bolo vyrovnané.