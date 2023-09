Dolný Kubín vydrel ďalší bod, s Petržalkou prvý od postupu do druhej ligy (+FOTKY)

Domáci tréner svojich chlapcov po zápase pochválil.

Na futbalistov Dolného Kubína čakal v deviatom zápase sezóny ťažký súper z Petržalky, s ktorým v minulej sezóne dvakrát prehral. Na domácom ihrisku 0:2 a v Bratislave vysoko 1:7. Oravský klub tak mal čo súperovi odplácať.

II. liga

Dolný Kubín - Petržalka 1:1 (1:1)

Góly: 3. A. Kačerík - 28. M. Privrel

Napriek tomu, že sa hralo za stáleho dažďa na ťažkom teréne, Dolný Kubín vstúpil do zápasu výborne. Už v 3. min sa medzi trojicou protihráčov presadil Adrián Kačerík a strelou spoza šestnástky trafil presne k tyči Halouskovej brány – 1:0.

V 9. min mohlo byť ešte krajšie, keď Farský s Lukáčikom rozohrali roh na krátko a po centri druhého menovaného hlavičkoval Djiby Ba. Svojim zakončením našiel len výborne pripraveného brankára hostí. O pár sekúnd to skúšal nepresnou strelou Lukáčik. Na opačnej strane to skúšal Danek, no Karajbić bol pozorný.