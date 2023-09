Prvý Oravčan obehol súťažne okolo Mount Blanc. V cieli nechápal, ako to zvládol

Roman Petrikovič už predviedol viacero nadľudských výkonov.

Pred šiestou hodinou večer celé námestie vo francúzskom Chamonix stíchlo. Blížil sa veľkolepý štart, ktorý mal elektrizujúcu atmosféru. Zimomriavky na telo vháňala pesnička Conquest of Paradise od gréckeho skladateľa Vangelisa. Vyše 2600 bežeckých vytrvalcov sa za nekončiaceho potlesku vydalo na svojich 170 km veľkého a nezabudnuteľného dobrodružstva s názvom Ultra trail Mont-Blanc (UTMB).

„Ľudia v mestečku žijú týmto podujatím celý týždeň. Tá atmosféra bola fakt úžasná. U mňa to prekonalo aj tú na maratóne v Košiciach,“ povedal Roman Petrikovič z Tvrdošína, ktorý si vo veku 55 rokov splnil svoj veľký sen.

„S bratrancom Milanom sme sa prihlásili už štvrtý alebo piaty raz. Je sa tam veľmi ťažké dostať. Každý rok prebieha žrebovanie a musíte mať aj šťastie. Samozrejme musíte nazbierať aj kvalifikačné body z iných ultramaratónov.“

Trať detailne neštudoval

UTMB patrí medzi najslávnejšie ultrabežecké akcie na svete, ktorá ponúka trasy rôznych dĺžok a prevýšení. Drvivá väčšina bežcov sa však sústredí na hlavnú trasu okolo masívu Mount Blanc, ktorá má približne 173 km a prekonávajú prevýšenie 10-tisíc výškových metrov.

Trail začína v Chamonix smerom na Les Contamines a Les Chapieux, za ktorým sa prechádza do Courmayeuru v Taliansku. Potom sa cez najvyšší bod na trase – Grand col Ferret, prechádza do švajčiarskeho La Fouly. Následne sa prechádza krásnym horským strediskom Champex Lac do Trientu a posledný deň sa opäť prichádza do Francúzska, kde človek uzavrie celý okruh na námestí v Chamonix.

„Trať som si nejako detailne neštudoval. Videl som tam viaceré kopce a to mi stačilo. Vedel som, že som dobre pripravený. Od januára, ako sme sa dozvedeli, že tam pôjdeme, som sa pripravoval hlavne v Roháčoch. Nabehal som tam veľa výškových metrov,“ povedal Roman Petrikovič, ktorý je na Orave už známy viacerými nadľudskými výkonmi. V apríli zvládol v rámci akcie Big´s Backyard Ultra 207,9 kilometra. Skončil ako tretí najlepší Slovák.