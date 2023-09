Nočný beh v Dolnom Kubíne rozžiarili skvelé výkony. Ondríková a Bakoš s novými rekordami

Na štvrtý ročník prišla krásna účasť 250 bežcov.

DOLNÝ KUBÍN Námestie Pavla Országha Hviezdoslava vrelo pohybom a vibrovalo bubnami. Všade panovala dobrá nálada, priateľské rozhovory a detská radosť. Uskutočnil sa totiž štvrtý ročník Nočnému behu Kuzmínovom, ktorý bol plný optimistických správ.

„Z pohľadu organizátorov dopadol výborne,“ hovorí Štefan Belvončík. „Nieže by nebolo čo zlepšovať, ale podujatie sa vydarilo. Prialo nám na rozdiel od minulého ročníka aj počasie a to je vždy základ vydareného športového podujatia. Rastúci počet účastníkov to len potvrdil.“

Kuzmínovo je málo využívané na šport

Celkovo si prišlo bežeckú noc v Dolnom Kubíne užiť 250 účastníkov, z toho 75 detí. Organizátorom sa úspešne podarilo zapojiť do pohybu tak občanov mesta, ako aj celé rodiny i firemné tímy. „Chceme im ukázať krásu behu a jeho benefity pre človeka, hovorí Štefan Belvončík.