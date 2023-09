Pacienti nemocnice utekajú na kávu do blízkej reštaurácie

Kávomaty chýbajú pacientom, návštevníkom aj personálu nemocnice

DOLNÝ KUBÍN. Ročná spotreba kávy na Slovensku sa dlhodobo pohybuje na úrovni tri kilogramy na obyvateľ. Z toho vyplýva, že ak je na prípravu espressa potrebných približne osem gramov mletej kávy, tak každý obyvateľ priemerne vypije denne aspoň jednu šálku kávy.

Tento nápoj je populárny aj medzi pacientmi, návštevníkmi a personálom Dolnooravskej nemocnice v Dolnom Kubíne. Ale vychutnávanie v jej priestoroch je veľmi obmedzené. Dôvodom je absencia kávomatov v celom komplexe tohto zdravotníckeho zariadenia.

Na kávu chodili na čierno

Tomuto problému sa venovala aj pacientka v knihe prianí a sťažností na ortopedickom oddelení. „Ďakujem ochotnému personálu oddelenia za starostlivosť, ale vedenie nemocnice by malo pouvažovať nad umiestnením automatov na kávu,“ napísala.

V dolnokubínskej nemocnici je na chodbe pri urgentnom príjme bufet, ale svoje služby, vrátane kávy v cene od 1,5 eura, ponúka počas pracovných dní len do 13.00 h, cez víkendy je zatvorené. Ďalší bufet, ktorý bol dlhé roky v suteréne nemocnice, je zatvorený úplne. Pacienti z oddelení, ale aj návštevy, by si pritom radi posedeli pri horúcom moku.

„Občas pacientom urobíme kávu pomocou rýchlovarnej kanvice, ale oveľa lepšie by bolo, keby mali možnosť odbehnúť si kúpiť ju do automatu za necelé euro. Aj my by sme si občas radi dali niečo pre zmenu chuti,“ povedala jedna zo sestier v nemocnici.

Dodala, že ak to zdravotný stav dovolí, pacientov pustia do blízkej pizzerie, alebo si tam odbehnú aj bez povolenia. Pri tom ale hrozí riziko, že sa im niečo stane. Reštaurácia je pri parkovisku a ceste, kde je zvýšený pohyb áut. Pacient z lôžkového oddelenia sa v tom priestore nemôže pohybovať.