Zuberec s prvou výhrou, Námestovo ešte nehralo

Starí páni mali na programe už štvrté hracie kolo.

Liga internacionálov

Námestovo – Tvrdošín 3:0 kontumačne

Vyhoveli sme Tvrdošínu, že sa zápas odohrá v stredu. V daný deň však zavolali, že sa nenazbierajú a máme zápas kontumovať. Robím to veľmi nerád, no keďže máme tri dohrávky, naozaj to nemáme kedy odohrať. Peter Švába

Or. Jasenica – Or. Podzámok 5:0 (1:0)

Góly: Ľuboš Madleňák 2, Peter Pavč, Patrik Graňák, Michal Vráb

Veľmi nervózny prvý polčas priniesol vyrovnaný futbal. Až do posledných jeho minút sa nikomu nepodarilo streliť gól, no nakoniec išli do šatni domáci s jednogólovým náskokom.