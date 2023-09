Raptori šliapu v prvej lige bezchybne. Historické víťazstvo v extralige dosiahli aj juniori

Víkend bolo bohatý na florbalové zápasy oravských družstiev.

Extraliga muži

ATU Košice – Nižná 9:8 (3:1,3:3,3:4)

Góly: Reguly (Latka), Piskorz (Záhora), Latka (Reguly), Nákačka (Piskorz), Reguly (Zemančík), Santer (Piskorz), Latka (Zemančík), Latka (Reguly)

Florbalisti Nižnej ťahali v celom zápase za kratší koniec, no v poslednej tretine sa im v čase 54:22 podarilo vyrovnať na 8:8. Presadil sa Latka, ktorý v zápase zaznamenal hetrik. Napokon nemal cenu žiadnych bodov. ATU Košice rozhodlo o víťazstve na konci 59. minúty.

Tréner Matúš Staroň: Do Košíc sme cestovali skromne, s cieľom nedať domácim nič zadarmo. Po prvej tretine sa síce zdalo, že súper má mierne navrch, no ihneď nám bolo jasné, že na východe môžeme aj zvíťaziť. Zvýšili sme teda aktivitu, okamžite sme súpera zatlačili a v podstate sme v tom pokračovali až do konca zápasu.