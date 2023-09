Parkovaniu na chodníkoch je koniec. Niektoré časti Oravy sa bez výnimky nezaobídu

Niekde osadia značky a rampy, inde spoplatnia parkovanie.

ORAVA. Od októbra mimo vyznačených miest na chodníku pre chodcov nezaparkujete. Novela zákona, ktorá pokutuje bezohľadných vodičov, začala platiť už vlani v marci, po kritike však dostali samosprávy rok a pol na prípravu. Zisťovali sme, ako sú pripravení Oravci.

„Hádam nie je mesto, ktoré by nemalo problém s parkovaním na chodníkoch, samozrejme, máme ho aj my,“ hovorí primátorka Trstenej Magdaléna Zmarzláková.

Najproblematickejšie lokality sú v okolí škôl, kde si autá odstavia učitelia i majitelia blízkych prevádzok. Podobne je na tom aj Ulica železničiarov. Od 1. októbra však Trstenčanov žiadne veľké zmeny nečakajú, mesto je tesne pred dokončením investície storočia. Za osem miliónov zrekonštruovali všetky cesty i chodníky.

Hotovo by mali mať do pár týždňov, až potom príde na rad vodorovné a zvislé značenie, v rámci ktorého vyznačia aj parkovacie miesta.

Práve vďaka komplexnej obnove ciest niektoré parkoviská pribudli, mesto tak napríklad využilo voľnú plochu na sídlisku Západ.

Priestor na manipuláciu pre záchranné zložky zas pár miest zhltol. Trstená sa však nevyhne ani uliciam a chodníkom, na ktorých povolia vodičom aspoň čiastočne zaparkovať.

Aktuálne je parkovanie v meste skoro úplne bezplatné, platí sa len pri nemocnici.

Priestor spoplatnili prevažne pre zamestnancov, ktorí si síce mohli za poplatok zaparkovať v nemocničnom areáli, obyčajne však tak robili rovno pred ním.

Podľa Zmarzlákovej je situácia lepšia, no miest je aj pre blízke sídlisko stále málo. V procese povoľovania je tak aktuálne nové parkovisko, ktoré by malo poskytnúť ďalších 120 parkovacích plôch, zároveň vznikne aj nový vstup do nemocnice.

V pláne má Trstená aj spoplatnenie námestia. Parkoviská prevažne blokujú zamestnanci obchodíkov a ten, kto si vybehne na menší nákup, si len horko-ťažko nájde voľné miesto.