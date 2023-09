Chlebnice uštedrili tenisového kanára, v Liesku vyhral šťastnejší a zaujímavý šláger vo Vavrečke (+FOTKY)

Trstená dokázala na pôde lídra súťaže vyrovnať z 3:0 na 3:3.

Písmo: A - | A + diskusia ( 0 ) Zdieľať

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Fantastická nedeľa v podaní klubov zo Studenej doliny, o prekvapenie sa postaralo Zákamenné (+FOTKY) Čítajte

VI. liga skupina B

Liptovská Teplá – Trstená 7:3 (3:0)

Góly: 11. Kvasničák (z 11m), 23. a 65. Šimo, 44. Matula, 73. a 86. Sališ, 78. Almaský – 47. Byra, 58. De Oliveira Lima (z 11 m), 61. Francisco Lima De Menezes

Prvú šancu zápasu mala Trstená. Po akcii Machajdu zakončoval z hranice päťky Byra, no domáci ho rýchlo dostúpili a jeho strelu stihli ešte zablokovať.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V 11. min sa už skóre menilo. Rozhodca odpískal prísnu penaltu, ktorú Kvasničák premenil. Liptáci už potom mali do prestávky prevahu, ktorú pretavili do ďalších dvoch gólov. Pri druhom góle si naša obrana nepokryla na zadnej tyči pri rohovom kope Šima a tretí trafil Matula parádne do pravého horného rohu.

Cez prestávku si futbalisti Trstenej povedali, že nemajú čo stratiť. Začali parádne. Už v 47. min znížil Byra, ktorý dostal peknú spätnú prihrávku od Marquesa Nascimenta. O desať minút odpískal rozhodca penaltu aj pre hostí. De Oliveira Lima sa nemýlil a o tri minúty bolo dokonca vyrovnané. To sa presadil strelou k tyči nový hráč, Francisco Lima De Menezes.