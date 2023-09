Sprejer poškodil fasády budov, spôsobil niekoľkotisícovú škodu

Páchateľovi hrozí vysoký trest.

DOLNÝ KUBÍN. Dolný Kubín nedávno zaplavili tagy zatiaľ neznámeho páchateľa. Nápisy sa objavili hlavne na sídlisku Brezovec na viacerých bytovkách, súkromných budovách, ale aj na základnej škole, na priechode pre chodcov aj na stromoch. Graffiti už rieši mestská aj štátna polícia.

Dielo vandala

Diskusia na tému graffiti v Dolnom Kubíne sa rozprúdila aj na sociálnych sieťach.

„Prosím vás, je normálne, že jeden vandal ide posprejovať celý Kubín??? To, že počmára bytovky, zastávky a všetko, kde sa objaví, tou čmáraninou ALETT či ALEXX neznamená, že je umelec, ale obyčajný vandal!!! Ak toto čítaš, zamysli sa nad sebou!!! Vieš, že každý občan to musí platiť? Že ľudia z aktivačných prác v horúčavách maľujú zastávky a cca do dvoch týždňov sú rovnaké? Že do úverov bytových fondov každej bytovky idú nemalé peniaze na úpravu fasád? Každý človek by bol rád, aby platil menej...a hlavne v dnešnej dobe!!!“ okomentovali Lukáš a Lucia vyčíňanie vandala.

Pridali sa ďalší ľudia, jeden dokonca označil páchateľa, mladého Dolnokubínčana.

Jedným z poškodených je Jakub Luši, ktorému pomaľoval stánok so zmrzlinou. „Našťastie to bolo len na skle a fólii, odstránil som to riedidlom. Ale zo steny to len tak ľahko nedostanete, náklady na opravu sú oveľa väčšie.“

Nápis je aj priamo na vstupe do ZŠ Petra Škrabáka. „Už som bola vypovedať na polícii. Kúpili sme farbu a ideme to premaľovať, no rovnaký odtieň sme nezohnali. Ale najhoršie je, že to pribúda, našli sme ho aj na bočnej stene školy. Ráno idem do práce a zbadám nápis na chodníku. Čo máme asfalt škrabať?“ hovorí riaditeľka školy Mária Studeničová.

Tag Tag - writerov štylizovaný, osobný podpis, fungujúci ako identifikačné logo napísané sprejom alebo fixkou. Je to najjednoduchšia forma graffiti. Tag je niečo ako odtlačok prsta writera - autora.

Prebieha vyšetrovanie

„Koľko kamier sa tu namontovalo v poslednom čase? Veď sú na každom kroku. A výsledok? Nikto nič nevidel. Už chýbajú len výhovorky, aké je to komplikované a prečo to nejde. Veď poškodzovanie cudzieho majetku je trestný čin. Podalo už mesto podnet?“ pýta sa Jano Ľubek.

Pravdepodobne narážal na niekoľkostotisícovú investíciu mesta do modernizácie kamerového systému, ktorej výsledkom bude 51 digitálnych kamier.

Odpoveď poskytol primátor mesta Ján Prílepok. „Žiaľ, vzhľadom na prebiehajúce objasňovanie nie je v tejto chvíli možné poskytnúť žiadne bližšie informácie. Mesto Dolný Kubín si uvedomuje tento problém. Z času na čas sa nám objavujú nejaké graffity. Avšak toto, čo sa teraz deje, už vnímame ako sústredený úmyselný útok na verejný priestor v meste, či už ide o plochy mestské, verejné alebo súkromné.“