Oravčanka sa zúčastnila prestížnej súťaže futbalových freestylerov

Mladá Dolnokubínčanka Mária Hutirová sa posunula vo futbalovom freestyle zas o krok dopredu. Prvý raz sa zúčastnila prestížnej súťaže Super Ball, ktorá sa považuje za majstrovstvá sveta v tomto športe.

Hanbu si medzi elitou určite neurobila. V ženskej kategórii súťažilo vyše štyridsať dievčat. Mária sa prebojovala medzi 32 najlepších a napokon skončila na 21. mieste.

„Súťažili sme tri alebo štyri dievčatá, z ktorých dve postupovali ďalej. Každá sme dostali trikrát po tridsať sekúnd, počas ktorých sme mali ukázať to najlepšie, čo vieme. Ja som dostala za súperky dve bývalé majsterky sveta. Z tejto kvalifikácie sa dostalo ďalej dvadsať dievčat. V dodatočnej vyraďovacej časti postupovalo ďalších dvanásť dievčat. V tejto časti som bola najlepšia,“ povedala 20-ročná talentovaná rodáčka z Dolného Kubína, ktorá je so svojou účasťou na turnaji v Prahe spokojná.

„Zúčastnila som sa na tejto súťaži prvýkrát. Myslím si, že môžem byť so svojimi vystúpeniami spokojná. Bolo to pre mňa fyzicky a psychicky veľmi náročné, keďže som trénovala dvakrát do dňa. Podporu mi v Prahe robil môj priateľ. Taktiež som tam spoznala veľa iných freestylerov z rôznych krajín ako Japonsko, Nemecko, Veľká Británia a podobne. Už sa teším na ďalšiu takúto súťaž.“

Futbal freestyle je šport, pri ktorom súťažiaci predvádza rôzne triky s futbalovou loptou. Rozhodcovia hodnotia hlavne celkové vystúpenie, obtiažnosť trikov a ďalšie veci. Mária Hutirová sa k tomuto športu nedostala náhodou, keďže v minulosti hrávala futbal za ženské tímy MFK Ružomberok či MŠK Žilina.

