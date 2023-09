Učiť sa budú len štyri dni a vedomosti prepájať. Prváčikovia začali školský rok po novom

Dve školy zavádzajú nový štátny vzdelávací program.

ORAVA. Malí prváci majú za sebou prvé školské dni, ešte výnimočnejšie ich však prežívalo 39 základných škôl na Slovensku, kde začali s postupným zavádzaním nového štátneho vzdelávacieho programu. V pilotnom zozname sa ocitli aj dve oravské školy, v Zubrohlave aj Trstenej.

Základná škola s materskou školou v Zubrohlave sa inovácie do vyučovania snaží vnášať minimálne posledných 11 rokov. Chodia za vzdelávaním aj sa hlásia do stále nových projektov. „Nehovorím, že to, čo bolo kedysi, je zlé. Vždy by sme si mali brať príklad aj mať úctu k rodičom, starým rodičom i regiónu, z ktorého pochádzame,“ hovorí riaditeľka Renáta Pavčová. Aj preto napríklad na škole vyučujú predmet regionálna výchova, kde sa venujú poznávaniu Oravy.

Podľa riaditeľky je však nutné posunúť sa vpred, zmeniť obsah, metódy aj formu vzdelávania. „Žijeme v novej dobe digitalizácie, úplne iná je aj naša spoločnosť. Deti na to musíme pripraviť, preto sme sa do reformy zapojili.“ Na jej zavedenie sa pripravovali takmer polroka. Absolvovali viacero vzdelávaní a nanovo prekopávali učebné plány a osnovy. Hoci nie celý učiteľský zbor bol na začiatku novinkám naklonený, dnes už všetci spoločne ťahajú za jeden povraz.

Nový štátny vzdelávací program si tak odskúša 43 prvákov. Dve triedy, v ktorých sú rozdelení, už na pohľad vyzerajú inak. Sedia v jednomiestnych laviciach, ktoré si podľa potreby vedia rôzne spájať do skupín. Učiť ich to má spoločnej práci i samostatnosti.

Väčšina z nich sa na novú etapu života tešila. „Najviac na to, že sa v škole nebude spať a tiež sa budeme viac učiť,“ hovorí Miško. Tadeáš je zvedavý na prestávky aj kamarátov, Simonka na nové vedomosti.

Triedu majú navyše rozdelenú na niekoľko zón, jedna časť slúži na oddych, druhá na prácu s pracovnými listami, inde sa budú učiť za pomoci digitálnych technológií. Novú školu, ktorú pre zvyšujúci sa počet žiakov plánujú v obci postaviť, chcú budovať v podobnom štýle.