Nižná začala výborne. Nový tréner Staroň: Hráči mi veľmi uľahčili premiéru na lavičke

V sezóne 2023/2024 bude viesť oravských florbalistov trénerske duo Matúš Medžo a Matúš Staroň.

Extraliga muži

FBK Nižná – Tempish Capitol Florball club 8:2 (3:0,3:0,2:2)

Góly: Latka (Turwoń), Reguly (Zemančík), Santer (Laštík), Reguly (Latka), Latka (Reguly), Reguly, Zemančík (Reguly), Reguly (Latka)

Tréner Matúš Staroň: Úprimne, sami sme nevedeli, čo od seba čakať. Tento zápas bol extrémne dôležitý z hľadiska smerovania tímu do sezóny. Súper nebol z kategórie favoritov a v prípade zlého výsledku by nás pravdepodobne čakali ťažšie časy. Chlapci ale podali perfektný výkon a zodpovedne plnili pokyny, na čo sme v predchádzajúcich sezónach rozhodne neboli zvyknutí. Musím im za to poďakovať, pretože mi tým veľmi uľahčili premiéru na lavičke.

Tím už tradične potiahol Tomáš Reguly a v skvelom svetle sa ukázala nová posila z Poľska, Mateusz Turwon. Špeciálne by som vyzdvihol prístup juniorov, ktorí sa svojej šance chopili všetkými desiatimi a ak budú pokračovať, ako začali, Nižná sa budúcnosti nemusí báť. Stále však platí, že musíme ostať pri zemi a pracovať, pretože sme len na začiatku dlhej cesty.

