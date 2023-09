Nepomohla ani petícia. Detskú pohotovosť v Námestove zrušia

Nemocnica chce zriadiť vysunuté pracovisko.

NÁMESTOVO. Ambulancia pohotovostnej služby (APS) pre deti a dorast v Oravskej poliklinike v Námestove bude od 2. júla 2024 zrušená, tak znie odpoveď ministerstva zdravotníctva na 22 424 podpisov na petičných hárkoch, ktoré v júli dostali. O záveroch petície informoval petičný výbor dnes popoludní na tlačovej besede pred poliklinikou.

Petičné hárky obdržal aj Úrad vlády a Úrad Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK), ktorý je zriaďovateľom pohotovosti nielen v Námestove, ale aj Trstenej a Dolnom Kubíne. Ani jedna z nich však nespĺňa kritérium 15 slúžiacich lekárov. Výhodou posledných dvoch je, že sídlia pri nemocnici, lekárovi v APS tak poskytujú plný servis.

Ministerstvo zdravotníctva v odpovedi na petíciu tiež píše, že reformu pohotovostí prerokovali vo februári na úrovní krajov, o mesiac na to aj na individuálnych stretnutiach s predstaviteľmi jednotlivých samosprávnych krajov. V petičnom výbore je päť poslancov ŽSK, o návrhu na zrušenie námestovskej pohotovosti sa dozvedeli až v júni. „Bolo to rozhodnutia o nás, bez nás,“ zhodujú sa.

Pohotovostná ambulancia v Námestove ošetrila ročne asi šesťtisíc malých pacientov, 10 percent z nich poslali do nemocníc v Trstenej a Dolnom Kubíne. Po novom by pre 18-tisíc detí v celom Námestovskom okrese mala slúžiť ako pohotovosť trstenská nemocnica. Počet detí v okrese je pri tom po Žiline najvyšší celom kraji. Časová dostupnosť do dvoch nemocníc však vie byť pre zlú cestnú priepustnosť aj 60 minút.

Ministerstvo zdravotníctva v odpovedi navrhuje aj doplnkový program detskej pohotovosti, jej chod by tak zabezpečili v spolupráci so samosprávami. Petičný výbor však návrh odmieta, platiť by to musela Oravská poliklinika, ktorá nemá finančné prostriedky navyše. Hovoria tiež o diskriminácii okresu, iné si pohotovostnú službu platiť nemusia.