O tri medvedie siroty sa postarali v Zázrivej

Malí mackovia teraz spoznávajú najpriateľskejšiu ZOO.

ZÁZRIVÁ/KOŠICE. Tri malé siroty Hugo, Alica a Mišo sú malé siroty medveďa hnedého, ktoré do Záchrannej stanice pre zranené živočíchy priviezol zásahový tím pre medveďa z Tatier pred vyše dvoma mesiacmi.

Pohybovali sa na ceste medzi Štrbským a Popradským plesom, kde ich videlo viacero ľudí. Nahlásili to Štátnej ochrane prírody, ktorá následne začala medvede od júna monitorovať.

„Medvedíky sme našli a čakali sme, či sa náhodou nevráti ich mama, teda vodiaca medvedica. No a týždeň sme s nimi takto pracovali a potom sme usúdili, že zdravotný stav medvieďat sa trošku zhoršuje a medvedica sa už nevráti. Tak sme sa rozhodli, že ich odchytíme. Potom sme ich odviezli do Zázrivej, do rehabilitačnej stanice,“ povedal Michal Haring zo Správy TANAP-u.

V Zázrivej sa im venoval tím skúsených odborníkov. „Našou úlohou bolo zabezpečiť im karanténu a všetky s tým spojené úkony, a tiež v maximálne možnej miere socializovať ich pre ZOO Košice, ktorá je podľa nášho názoru k medveďom najpriateľskejšou zoo u nás,“ povedal riaditeľ stanice Metod Macek. „Novým zverencom zoo prajeme veselý život na úžasnom zoo welfare ihrisku a tiež veľa zvedavých, spokojných návštevníkov.“

Dnes už malé medvedíky skúmajú svoj nový domov v Košiciach. Rozšírili domáci tím a aktuálne sa v košickej ZOO nachádza sedem medveďov.

