Do materských škôl prijali všetky deti

Školy v meste navštevuje vyše tritisíc detí.

DOLNÝ KUBÍN. Po dvojmesačnej prestávke sa otvorili brány základných a materských škôl aj v Dolnom Kubíne. Prvý deň v novom školskom roku 2023/2024 vstúpilo do deviatich materských a šiestich základných škôl viac ako tritisíc detí, z toho bolo 262 žiakov prvých ročníkov.

Z nich sa bude 213 vzdelávať v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a zvyšok v súkromných či cirkevných. Do materských škôl v meste zavítalo prvýkrát aj takmer dvesto malých škôlkarov.

Vzdelávajú sa aj ukrajinské deti

„Počas prázdnin sa vo viacerých školských budovách opravovalo, maľovalo, upratovalo a skrášľovalo okolie. Verím, že tak študenti ako aj učitelia a ostatní zamestnanci sa vďaka tomu budú cítiť príjemnejšie,“ povedal Matúš Lakoštík, zástupca primátora mesta.

V materských a základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dolný Kubín sa v prvý deň školského vyučovania posadilo do školských lavíc viac ako 2630 detí, čo je oproti minulému školskému roku mierny nárast, ktorý spôsobil nástup ukrajinských detí.

V štyroch ZŠ zriadených mestom sa bude tento rok vzdelávať 2027 detí. Najviac žiakov, 738, má ZŠ Janka Matúšku, do ktorej nastúpilo aj 75 prvákov. Za ňou nasleduje ZŠ Martina Kukučína so 640 žiakmi. Trojicu uzatvára ZŠ Petra Škrabáka so 429 žiakmi. V ZŠ s MŠ Kňažia sa aktuálne učí 220 žiakov. Do neštátnych základných a materských škôl nastúpilo 5. septembra viac ako 560 detí.