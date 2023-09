Vyhorené sviečky sú problém

Separovaný zber zaviedli aj na cintoríne.

NOVOŤ. V Novoti majú zabezpečený separovaný zber plastov odvozom z domácností raz za mesiac, papier a sklo riešia pomocou 1100-litrových nádob. Umiestnili ich pred obecný úrad, ku prevádzkam, obchodom, bytovkám a na ďalšie frekventované miesta.

Na biologicky rozložiteľný odpad dostala každá domácnosť kompostéry. Náklady na kontajnery aj kompostéry zaplatilo Združenie Biela Orava, ktoré zabezpečuje následný odvoz.

Obec sa ale v separácii posunula ešte ďalej. V septembri pribudli kontajneri na sklo a papier aj na cintoríne, pridali k nim aj dva kompostéry. „Chceme umožniť návštevníkom, aby sa odpadu tohto druhu mohli zbaviť ekologicky,“ povedal starosta Dušan Jendrašík.

Uvedomuje si, že ľudí treba v tejto oblasti stále vzdelávať, preto na každý kontajner dali nálepky upozorňujúce na to, čo tam patrí a čo nepatrí. „Napríklad, plastový vrchnák z kahanca tam vložiť môžete, kahanec by mal ísť do kontajnera na zmiešaný komunálny odpad,“ dodal starosta, ktorý verí, že ľudia si na nové pravidlá zberu zvyknú rýchlo.