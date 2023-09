Cesta zo Zázrivej do Oravskej Lesnej je pre verejnú dopravu uzatvorená

Dobrovoľní strážcovia prírody udeľovali pokuty.

ZÁZRIVÁ/ORAVSKÁ LESNÁ. Z Oravskej Lesnej do Zázrivej po štátnej a župných cestách treba prejsť 70 kilometrov. Skratka po lesnej ceste je dlhá 16,8 kilometra. Preto ju využíva veľa ľudí z dedín, ktorí sa chcú dostať do Kraľovian, Martina, Žiliny a opačne.

Slúži aj chatárom, hubárom, cyklistom, jazdia po nej cudzí vodiči, pretože ich tam pošle navigácia. V lete sa na internete objavilo viacero príspevkov, ktoré upozorňujú na pokuty, ktoré vodiči dostali pri prejazde.

Polícia bola proti uzatvoreniu

Vlastníkom cesty sú Lesy Slovenskej republiky, cestným správnym orgánom sú obce Oravská Lesná a Zázrivá. Polícia a ochrana prírody sú ďalšie orgány, ktoré majú právo vyjadrovať sa k využívaniu tejto cesty. Medzi týmito štyrmi subjektmi nepanuje jednotný názor.

Polícia nemá námietky proti uvoľneniu využívania cesty verejnou dopravou. Obmedzené sú len nákladné autá nad 3,5 tony a autobusy, ktorým vjazd zakazuje dopravná značka.„Prebehlo niekoľko rokovaní so štátnymi lesmi, ktoré žiadali úplné uzatvorenie pre verejnú dopravu. Odvolávali sa na ťažbu dreva, na nakládky a následnú dopravu,“ povedal Matej Buliak, dopravný inžinier polície.

Dodal, že v takých prípadoch sa dá dočasne zastaviť premávka značením so stanovením presného času. Tento návrh je uvedený aj v zápisnici zo spoločného stretnutia zainteresovaných strán, ktoré sa uskutočnilo v júni 2021. Buliak upozornil, že cesta je úzka, obmedzené je obchádzanie, sú tam zlé rozhľady, zlý povrch, možnosť stretu so zverou.

Zástupca Oravskej Lesnej nesúhlasil s obmedzeniami, proti boli aj dolnokubínski policajti.

Stanovisko starostu Oravskej Lesnej

Rôzne informácie a dezinformácie si všimol aj starosta Oravskej Lesnej Marek Majdiš, ktorý vydal stanovisko. „Rozhodnutím okresného úradu, odboru dopravy je do dnešného dňa určené dopravné značenie, kde je cesta určená ako verejná komunikácia so zákazom vjazdu pre vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony. Žiadne iné dopravné značenie a teda ani zákaz vjazdu všetkých vozidiel, alebo označenie ako lesná cesta, nie je osadené v súlade so zákonom (cestný zákon alebo lesný zákon) a preto sú aj pokuty za vjazd vozidiel do 3,5 tony celkovej hmotnosti v rozpore so zákonom.“

Upozornil, že cestným správnym orgánom je obec Oravská Lesná a obec Zázrivá, ktoré nedali a ani nikdy nedajú súhlas s umiestnením zákazovej dopravnej značky.

„Chcel by som týmto vyzvať všetkých vodičov, aby sa vo veci priestupkového konania na mieste dožadovali prejednania priestupku na príslušnom dopravnom inšpektoráte, kde túto pokutu potvrdiť jednoducho nemôžu,“ odporúča starosta. Vyzval vodičov, aby odfotené pokutové bloky uverejnili na fcb obce. „Zvážime, ako poškodeným pomôcť, bez podkladov to však nejde.“

Ochranári zásadné námietky nemajú

Cesta prechádza dvoma chránenými územiami. Prvým je Chránená krajinná oblasť Horná Orava. Šimon Kertys, ktorý je dočasne poverený jej riadením, povedal, že z ich strany to neriešia a nikto pokuty nedával.

Potvrdil to Dušan Karaska, generálny riaditeľ Štátnej ochrany prírody SR. Odporučil, aby sme sa obrátili na Národný park (NP) Malá Fatra. „Podľa informácií, ktoré mám, pokuty udeľovali ochranári na zázrivskej strane a tá už patrí do ochranného pásma tohto parku.“

Za NP Malá Fatra sa vyjadrila riaditeľka Gabriela Kalašová. „Naši profesionálni strážcovia to neboli. Údajne to bola akcia členov dobrovoľnej stráže ochrany prírody.“

Podľa zákona o ochrane prírody je v 2. stupni ochrany je zakázané jazdiť a stáť s motorovým vozidlom, motorovou trojkolkou, motorovou štvorkolkou, snežným skútrom alebo záprahovým vozidlom, najmä vozom, kočom alebo saňami, na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty a miestnej komunikácie, parkoviska, čerpacej stanice, garáže, továrenského, staničného alebo letištného priestoru.

Podľa riaditeľky sa na vec treba pozerať v dvoch rovinách, právnej a formálnej. „Formálna stránka zrejme porušená bola, ale po vecnej stránke je to niečo iné. Sú aj závažnejšie porušenia zákona, likvidácia biotopov, poš-kodzovanie chránených mokradí, pytliactvo, krádeže dreva. Podľa mňa prejazd áut po asfaltovej ceste nie je po vecnej stránke závažným dosahom na prírodné prostredie. Iné je, ak je to nespevnená vozovka, alebo ak po lese jazdia štvorkolky, motorkári. To je oveľa väčší problém, miera nebezpečnosti konania je vyššia.“