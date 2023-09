Oravského chleba bude toho roku menej. Z polí hlásia veľa zhnitých zemiakov

Dobrá úroda je vtedy, keď sa zo sto kíl urodí jedna tona.

ORAVA. Toľko ohnutých chrbtov, koľko dnes nájdete na oravských poliach, sa len tak ľahko nevidí. Oravci využili pekné počasie, aby zo zeme vyzbierali druhý chlieb - zemiaky, repu a kdesi aj švábku či dokonca svapku. „Pán Boh pomáhaj,“ kričíme veľkej skupinke, ktorá usilovne pracuje popri hlavnej ceste. „Pán Boh uslyš,“ dostane sa nám naspäť. Úrodu vraj majú toho roku dobrú, ale keby bola lepšia, nenahnevali by sa. Oproti vlaňajšku je akosi priveľa zhnitej. Podobný scenár z repovísk hlásia mnohí.

Vincent Žilinec zasadí v priemere asi 30 árov. Dobrý rok je podľa neho vtedy, keď sa zo sto kíl zemiakov urodí jedna tona. Z jedného vrecka teda desať nových. „Tento rok som už kopal, ale ešte mi čosi ostáva. Vykopal som podľa vzorca možno aj desať vriec, ale keď to pretriedim, ostane mi ich osem.“

Rodičia mu vraj často hovorili, že keď rastú huby, po zemiakoch idú plesne. Zlaté pravidlo sa potvrdilo aj teraz. Kým v suché roky postreky netreba, teraz sa bez chémie nezaobišli. Šlo by to aj bez postrekov, ale ľudia by do polí museli ísť ručne. Mali by prácu navyše, všetko treba prácne plieť aj okopávať.

Žilinec hovorí, že zemiaky jakživ dávali ľudí dokopy. Kedysi zvykli kopať za kopačkou, potrebovali tak veľa človečiny i rúk. Neraz zapriahli celú blízku i ďalekú rodinu či kamarátov. Poklady zo zeme na poli rovno aj pretriedili, doma si tak už potom mohli len vyložiť nohy. „Teraz je to iné, pomáha kombajn, stačí nás už menej. Veľa ľudí preto jesennú brigádu odmietne, nemajú čas a stále sa kdesi náhlia,“ hovorí. Našťastie, zídu sa aspoň pri triedení na dvore.

Z takejto úrody sa až do leta naje dvadsať rodín. Žilinec si pár vriec nechá, iné rozdá, alebo predá. Ale len tak, aby dokázal vykryť náklady na postreky aj založiť novú úrodu.

V komore raj má už aj rodina Vraňákovcov. Na jar zasadili asi tri vrecia zemiakov, minulý týždeň ich vykopali 20. Za jednu sobotu mali hotovo, na poli sa zišlo deväť ľudí, pomocnú ruku podala aj najmenšia farmárka, ani nie trojročná Emma. „Bol to slabší rok,“ hodnotí Roman. Oplatiť sa im to stále oplatí, majú to len pre vlastnú spotrebu.

Zemiaky ako z básničky

Najväčší pestovateľ zemiakov na Orave, Poľnohospodárske družstvo Trsteník, stihol zatiaľ pozbierať len skorú odrodu, neskorá na zber ešte len čaká. I keď majú technológiu na profesionálnej úrovni, pre pretrvávajúce dažde sa s ťažkými mechanizmami posledné týždne ani nedalo vojsť do poľa.