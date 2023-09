Nižnú povedú ako tréneri domáci srdciari. S klubom majú jasné ambície

Klub získal kvalitnú posilu z Poľska, vracia sa aj stará tvár.

Fanúšikovia Nižnej budú musieť cestovať na domáce zápasy znovu do Mútneho. (Zdroj: Tomáš Ferenčík)

Florbalisti Nižnej neukončili minulú sezónu najšťastnejšie. V rozhodujúcom piatom štvrťfinále na palubovke klubu Florko Košice viedli ešte v 53. min o dva góly a smerovali za postupom do semifinále. Potom však prišiel nepochopiteľný skrat. Za dve minúty inkasovali päť gólov a všetky nádeje sa rozplynuli.

„Za dve minúty slabšej koncentrácie sme prišli o výborne rozohraný zápas. Označil by som to ako zázrak Florka. Jeden hráč trafil trikrát z rovnakého miesta a presne do toho istého miesta v bráne. Hráči príliš chceli a žiaľ, nevieme zvládať rozhodujúce momenty. Sme veľmi sklamaní,“ povedal po prehre vtedajší tréner Martin Tomaga, ktorý už klub spod Ostražice v novom ročníku mužskej extraligy nepovedie.

Nahradia ho dvaja Matúšovia, Medžo a Staroň. Obaja sú odchovanci Nižnej a určite by boli ešte platnými hráčmi aj na palubovke.

Ako bude fungovať trénerske duo, čo všetko stihli s hráčmi v príprave a aké ambície si dávajú do novej sezóny sme sa porozprávali s Matúšom Medžom.

Ako došlo k tomu, že Nižnú povediete ako trénerske duo?

Všetci v klube sme dúfali, že bude pokračovať ako hlavný tréner Martin Tomaga. V auguste však oznámil, že sa rozhodol nepokračovať v spolupráci. Kvalitných florbalových trénerov je na Slovensku veľmi málo, na Orave obzvlášť.

S vedením klubu a spoločne s Matúšom Staroňom sme sa dohodli, že to z trénerskej stránky zoberieme túto sezónu my. Florbalové skúsenosti máme a hlavne sme obaja obrovskí nižnianski srdciari.