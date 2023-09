Ružomberok prilákal na Orave množstvo divákov. Dedina prežívala historické chvíle

Slovenský pohár opäť napísal ďalší krásny futbalový zážitok.

Do Zubrohlavy prišlo na Ružomberok pozrieť 1550 divákov. (Zdroj: Tomáš Ferenčík)

„To som ešte nikde nevidel, že počas futbalového zápasu si môžu deti skákať v nafukovacích hradoch,“ povedal jeden fanúšik.

Všade rozvoniavala pečená klobása a guľáš. Ľudia sa už hodinu pred zápasom začali schádzať a obsadzovať si dobré miesta na sedenie. Blížila sa veľká futbalová sláva v Zubrohlave.

Do oravskej obce s vyše dvomi tisíckami obyvateľov prišiel v rámci Slovenského pohára vo futbale ligový MFK Ružomberok.

Netešili sa iba fanúšikovia, ale aj hráči, funkcionári, proste všetci. TJ Sokol Zubrohlava píše históriu od roku 1947, ale takého súpera ešte vo svojej obci nemala možnosť hostiť.

Minulý rok prišlo druholigové Humenné, ale zápas sa musel pre trest uskutočniť za zatvorenými bránami. Bola to veľká škoda pre futbal, lebo aj vtedy by si našlo cestu na štadión veľké množstvo fanúšikov. Minimálne tri stovky to aj tak sledovali spoza plota.

V stredu 6. septembra však nič nebránilo tomu, aby si diváci v Zubrohlave užili veľký futbalový sviatok. Očakávala sa krásna divácka návšteva.

Funkcionári si priali číslo od 1500 až 2000 ľudí a to sa im aj splnilo. V oficiálnom zápise je uvedených 1550 divákov, ktorí boli pri historickom momente domácich sokolíkov.

Iba pre zaujímavosť uvedieme, že na poslednom domácom zápase Ružomberka s Dunajskou Stredou bolo 1678 divákov. Na predchádzajúcom so Skalicou 940.

Špeciálny zápas to bol pre štvoricu hráčov - Milan Ferenčík, Tibor Svetlák, Patrik Jagnešák a Tomáš Trabalík.

V drese Ružomberka nastupovali hlavne v mládežníckych kategóriách. Teraz stáli na druhej polovici ihriska a chceli sa so spoluhráčmi pokúsiť o menší futbalový zázrak.