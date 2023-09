Na Orave dominuje KDH a OĽaNO, na Kysuciach SMER

Voličské správanie obyvateľov dvoch susediacich regiónov je odlišné.

Do volieb ostáva necelý mesiac. (Zdroj: Martin Pavelek)

Písmo: A - | A + diskusia ( 0 ) Zdieľať

ORAVA/KYSUCE. Každý región na Slovensku má svoje špecifiká. Tie sa môžu prejavovať v socio-ekonomických a demografických oblastiach ako napríklad evidovaná miera nezamestnanosti, dostatok pracovných príležitostí, podiel vysokoškolsky vzdelaných ľudí, prevaha segmentov a odvetví, v ktorých ekonomicky aktívne obyvateľstvo pracuje, priemerná výška mesačnej mzdy.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Rozdielna býva miera ne/zaostávania v rámci ukazovateľov súvisiacich s regionálnymi rozdielmi oproti celoštátnej úrovni, natalita, evidovaná miera poklesu alebo rastu počtu obyvateľov a podobne, ale aj v kultúrnych, náboženských, v niektorých regiónoch aj národnostných a jazykových oblastiach.

Prečítajte si tiež

Prečítajte si tiež O mene hlavnej kontrolórky v Trstenej rozhodol žreb, nie všetkým sa voľba pozdáva Čítajte

Situáciu dvoch veľmi podobných, ale zároveň veľmi rozdielnych regiónov, Oravy a Kysúc, vysvetľuje politológ Martin Vavruš zo Žilinskej univerzity.

Ako vychádza porovnanie týchto dvoch regiónov?

Ak by sme sa pozerali optikou dát na vyššie uvedené faktory, tak by sme zistili, že región Kysúc, teda okresy Kysucké Nové Mesto a Čadca a región Oravy s okresmi Námestovo, Dolný Kubín a Tvrdošín dosahujú s malými odchýlkami veľmi podobné hodnoty, čo by sa následne malo prejaviť v podobnosti pri voličskom správaní tamojších občanov.

Napriek množstvu spoločného existujú rozdiely vo voličskom správaní medzi týmito dvoma regiónmi, ale aj v rámci jednotlivých regiónov, okresov.

Aká je Orava?

Región Oravy je z celého Slovenska voličsky najsilnejším pre KDH, čo potvrdzujú nielen posledné parlamentné voľby, kedy vo výsledku mimoparlamentné hnutie vyhralo v okrese Námestovo so ziskom 22,3 percent.

Prečítajte si tiež

Prečítajte si tiež Žena prechádzala na červenú, zrazilo ju nákladné auto Čítajte

V blížiacich sa parlamentných voľbách sa hnutie bude určite usilovať tento zisk minimálne zopakovať, priestor tu vidím aj na mierny nárast, a to predovšetkým na úkor hnutia OĽaNO, ktoré výsledok z minulých volieb s určitosťou nezopakuje.

Za výraznými ziskami kresťanských demokratov je určite vysoká miera religio-zity obyvateľstva, hodnotová blízkosť tém ako ochrana tradičnej rodiny, ochrana manželstva ako zväzku jedného muža a jednej ženy, ochrana počatia.

Naopak, sú to rázne odmietania snáh o legislatívne ukotvenie registrovaných partnerstiev aj pre osoby rovnakého pohlavia, odmietanie interrupcií, odluka cirkví od štátu a podobne. Táto konfliktná línia na eticko-spoločenských otázkach sa na Orave výrazne prejavuje, z čoho následne ťaží KDH.

Stranám pomáhajú osobnosti, má ich aj Orava?

Za výraznými výsledkami KDH stoja aj silné regionálne štruktúry strany a v neposlednom rade personálne obsadenie kandidátnej listiny, spomenul by som neúspešného kandidáta na predsedu Žilinského samosprávneho kraja Igora Janckulíka, ktorý na Orave na seba naviaže značný počet preferenčných hlasov.

Naopak, pri regióne Kysúc, tam tie výsledky budú pre KDH slabšie, ale v celoslovenskom porovnaní nadpriemerné. V regióne Kysúc sa výraznejšie presadzujú strany akcentujúce národný a sociálny pilier politiky, na Orave je dominujúcim pilierom ten kresťanský.

Prečítajte si tiež

Prečítajte si tiež Motorka na pretekoch zranila tri deti Čítajte

Z hľadiska mikroregiónov budú taktiež prítomné rozdiely, napríklad z dôvodu miery podielu mestského a vidieckeho obyvateľstva, priemerného veku voliča a podobne. Pripomeniem, že zatiaľ čo v Námestove získalo KDH 22,3 percent, tak v Dolnom Kubíne to bolo 11,6 percent, čiže ani región Oravy nie je až tak úplne homogénny, ako by sa mohlo zdať.

Aký vplyv môže mať županka Erika Jurinová?

Silnú mobilizačnú kampaň na Orave očakávam v rámci regiónu Oravy v prípade trojkoalície OĽaNO + Kresťanská únia + Za ľudí. Líder hnutia OĽaNO spojil preferenčné hlasovanie s voľbou predsedu hnutia, a keďže predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja a volebná líderka trojkoalície Erika Jurinová je práve z Oravy, z okresu Tvrdošín, tak sa to určite prejaví na výsledku trojkoalície, obzvlášť na preferenčných hlasoch pre ňu samotnú.