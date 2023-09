Nebál sa vymeniť tretiu slovenskú ligu za ôsmu rakúsku. Tréner mu predpovedá svetlú budúcnosť

Patrik Svetlošák odchod zo Slovenska neľutuje.

KLIN. Patrik Svetlošák má ako 22-ročný futbalista v celku zaujímavý životopis. Pri jeho mene svieti už osem rôznych klubov. V mládežníckych kategóriách rezonujú hlavne MFK Ružomberok a FK Železiarne Podbrezová.

V seniorskom futbale si stihol už vyskúšať aj druhú ligu v drese MŠK Námestovo. Po vypadnutí sa však začal obzerať po iných možnostiach. Niektoré dobré ponuky padli, aj preto odohral ešte jesennú časť v námestovskom klube.

Chcel však zmenu a novú výzvu. Tá prišla začiatkom tohto kalendárneho roka. Rodák z Klina prestúpil do rakúskeho klubu Neue Heimat Linz, ktorý v tom čase hrával ôsmu ligu. Urobiť taký krok chcelo veľkú odvahu.

„Myslím, že to nebolo veľmi náročné rozhodovanie,“ hovorí Patrik. „Bol som stopercentne rozhodnutý, keďže som vedel do čoho pôjdem."

Chcel hrať v Rakúsku a pracovať na Slovensku

Pri prestupe futbalistu z Oravy do Rakúska zohrali hlavnú úlohu dve osoby. Tou prvou je Jozef Klokočík, ktorý už dlhodobo pôsobí v tunajšom futbale. Stále tiež aktívne aj hráva, no postupne prenecháva priestor mladším.

„Patrik chcel zmeniť klub už v čase, keď Námestovo hralo druhú ligu. Snažil som sa ho podporiť a presvedčiť, aby neutekal z boja a skúsil na sebe zamakať. Že si ho možno niekto všimne. Jeho požiadavka bola hrať v Rakúsku tesne za hranicami a pracovať na Slovensku. Tak ako robí väčšina hráčov. Také možnosti som však nemal. Vôbec som neuvažoval o tom, zavolať ho ku mne. Mal úplne inú predstavu.“

Futbalový osud mal však iné plány. Rakúsky klub Neue Heimat Linz, kde pôsobí aj Klokočík, opustil útočník. „Vtedy ma napadla myšlienka, že by mohol prísť k nám do tímu. Začal som to riešiť s trénerom a vedením. Pomaličky boli tomu všetci naklonení. Patrik dostal podmienky odo mňa aj od klubu. Keď súhlasil, mohli sme začať pracovať na jeho príchode.“

Keďže Jozef Klokočík prežil prevažnú časť futbalovej kariéry v MŠK Námestovo, kládol si ako hlavnú podmienku, že musí súhlasiť klub. „I keď prestup do zahraničia nevedia nijako ovplyvniť, išlo mi o princíp a rešpekt ku klubu, v ktorom som vyrastal.“

Tréner je bývalý hráč Wolfsburgu

Patrik Svetlošák mal samozrejme vyššie predstavy ako bola ôsma rakúska liga. „Chcel som hrať trochu vo vyššej súťaži. Ale poradili mi, aby som začal pekne odspodu. Že tam budem vynikať a hlavne, aby ma hráči prijali medzi seba. Čím hráte vyššie, tým je adaptácia bez jazyka náročnejšia.“