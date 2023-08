Asfalt vystrieda dlažbu

Popri výstavbe kanalizácie urobia nové chodníky.

PÁRNICA. V Párnici prebiehajú v súčasnosti práce na novej kanalizácii, Oravská vodárenská spoločnosť, ktorá je investorom, zabezpečí aj nový asfaltový povrch na ceste, v ktorej robili výkop a ukladali do neho potrubie. Na viacerých miestach boli obrubníky úplne zničené, hrozilo, že by kraje vozovky neboli pevné a jazdiace autá by ju poškodili.

Obec sa preto rozhodla uložiť nielen nové obrubníky, ale zároveň urobiť nové chodníky. „Na približne 1100 metrov sme si zobrali úver 168-tisíc eur, práce sa už začali na dolnom konci dediny. Ďalej budeme pokračovať od železničnej stanice do Istebného,“ povedal starosta Ján Hančiak.

Na niektorých chodníkoch mali doteraz zámkovú dlažbu, rozhodli sa nahradiť ju asfaltom. Veľký vplyv na toto rozhodnutie mala cena, ktorá je menšia v prípade asfaltu.

Obec sa snažila zaistiť, či na chodníky nie je možné získať peniaze z eurofondov. V súčasnosti sú výzvy len na povrch zo zatrávňovacích panelov, ale obavy zo zimnej údržby, účinku soli a sťaženej chôdze, hlavne žien s topánkami na opätkoch, sa Párničania rozhodli pre overený materiál. Práce chcú mať hotové v septembri.