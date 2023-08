Oravská Jasenica sa na úvod sezóny gólovo vyšantila

Nová sezóna starých pánov je zahájená.

Písmo: A - | A + diskusia ( 0 ) Zdieľať

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok V Lomnej padli tvrdšie slová na úrodnú pôdu, Babín cítil po prehre veľkú krivdu (+FOTKY) Čítajte

Oravská futbalová liga internacionálov odštartovala prvým kolom nový ročník. Oproti tomu predošlému má o jedného účastníka menej. Do súťaže sa neprihlásilo spoločné družstvo Zákamenného a Novote.

Or. Jasenica - Istebné 12:0 (7:0)

Góly: V. Feranec 4, M. Vráb 3, D. Kaprálik, J. Madleňák, Ľ. Madleňák, I. Hurák, M. Kriš

Do prvého zápasu novej sezóny vstúpili Jaseničania s veľkým odhodlaním a v nabitej zostave. Od prvej minúty na ihrisku to bolo aj vidieť. Do súpera sa poriadne zahryzli. Ich húževnatý výkon bol ocenený aj gólmi.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Hostia sa len ťažko bránili vo veľkom teple a oklieštenej zostave. Domácim sa darilo v každom smere a do prestávky vyhrávali 7:0.

V druhom polčase sa nič nezmenilo a Jasenica pokračovala vo vysokom tempe. Istebné si dokázalo vytvoriť niekoľko nádejných príležitosti z protiútokov. Tie však nakoniec skončili v rukách brankára alebo na kopačkách obrancov. Zaslúžia si však pochvalu za zodpovedný prístup i napriek vysokej prehre.

Dominik Laštík

Tvrdošín – Breza 3:0 kontumačne

Hostia na zápas nepricestovali.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Pribiš zaskočil Chlebnice, Trstenú posilnili Brazílčania a prvý bod Vavrečky (+FOTKY) Čítajte

Or. Podzámok - Nižná 4:4 (3:4)

Góly: Chromek, Kováč, Holubčík, Zaťko (z 11 m) - Ferenčík 2, Zboja 2

V zápase výbornej úrovne boli hostia šťastnejší v prvom polčase. Čo vystrelili na bránu, to bol gól.

V druhom polčase sa 25 minút hralo na bránku hostí, ale gól nepadol. Keď rozhodca odpískal po faule na Chromeka penaltu, bol najhorší chlap zápasu.

Prajem, aby si úlohu rozhodcu vyskúšali všetci, ktorí sú rozhodcovia cez zápas.

Ján Harezník

Námestovo – Zuberec odložené

Súvisiaci článok