Po víťazstve v pohári sa Dolný Kubín dočkal aj v lige (+FOTKY)

Tréner Kaplan: Víťazstvo nám môže veľmi pomôcť v hlavách.

Dolný Kubín sa v úvode novej sezóny 2023/2024 výsledkovo i herne trápil. V úvodných štyroch zápasoch zaznamenal len bod za remízu 1:1 na ihrisku Pohronia. Nelichotivú sériu chcel pretrhnúť na domácom ihrisku proti Šamorínu a nadviazať tak na stredajšie pohárové víťazstvo v Slovenskom pohári.

II. liga

Dolný Kubín - Šamorín 4:0 (2:0)

Góly: 2. a 60. A. Kačerík, 45. F. Kolorédy, 87. S. Brnča

Dolný Kubín vstúpil do zápasu vynikajúco. Už v druhej minúte odcentroval z pravej strany Lukáčik a jeho center poslal v sklze do brány Adrián Kačerík – 1:0. Domáci boli naďalej aktívnejší a dostali sa do viacerých šancí, ktoré nevyužili.

Dôležitý moment zápasu prišiel v 34.min, keď hosťujúci brankár Attila Horváth zahral mimo pokutového územia rukou a bol vylúčený. V tej istej minúte prišli domáci o zraneného Lukáša Luptáka, ktorého vystriedal Stefan Dabić.