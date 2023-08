Na Kysuciach sa schyľovalo k penaltám. Favorizovaný druholigista udrel v hodine dvanástej

Dolný Kubín vyhral v Radôstke iba 1:0.

MFK Dolný Kubín odštartoval púť v Slovenskom pohári na ihrisku Radôstky, malej obce na Kysuciach. Miestny klub hráva šiestu ligu a vychutnáva si menší futbalový ošiaľ. V pohári vyradil Chlebnice po výhre 4:2 a v súťaži vyhral oba zápasy novej sezóny. V oboch strelil súperom štyri góly. Doma so Starou Bystricou vyhral 4:0 a v Kotešovej 4:2.

Jednoznačným favoritom však bol oravský klub, ktorý pôsobí v druhej najvyššej súťaži. Na Kysuciach nastúpil s viacerými zmenami v základnej zostave. Chýbali v nej Maslać, Lupták, Farský, Machaj či Amobi. Možno aj preto nevstúpil do pohárového zápasu na Kysuciach najlepšie.

V úvode zápasu sa hostia dopustili viacerých faulov. Práve vďaka štandardným situáciám Radôstka útočila a dostala sa do niekoľkých šancí. V 16. min jeden z domácich hráčov nebezpečne hlavičkoval, no Karajbić vytiahol výborný zákrok. Brankár Dolného Kubína bol v permanencií aj o chvíľu neskôr po rohovom kope. V 28. min strieľal po zemi Brnča, Seman jeho strelu chytil. O tri minúty neskôr sa dostával do šance Lukáčik, brankár Radôstky bol pri lopte skôr.