Ešte ste neboli v Lurdoch? Stále máte šancu vyhrať zájazd pre dve osoby

Kupón nájdete v MY Oravských novinách.

Súťažný kupón nájdete v aktuálnom čísle MY Oravských novín. (Zdroj: MY Oravské noviny)

ORAVA. Letná súťaž o 6-dňový zájazd do francúzskych Lúrd, ktorú pre vás pripravili MY Oravské noviny v spolupráci s CK DAKA, stále trvá.

Ako môžete vyhrať?

Stačí vystrihnúť a vyplniť kupón (je potrebné vyplniť všetky údaje), doručiť ho do redakcie MY Oravské noviny osobne, poštou alebo mailom najneskôr do piatka 8. septembra do 12.00 h a automaticky ste v hre o zájazd do známeho pútnického miesta.

Čím viac kupónov pošlete, tým je vaša šanca na výhru väčšia. Každý, kto si v čase trvania súťaže predplatí MY Oravské noviny, získa 50 kupónov navyše.

Čo môžete vyhrať?

Šesťdňový zájazd do francúzskych Lúrd pre dve osoby v hodnote 600 eur od CK DAKA. Druhý v poradí dostane poukážku vo výške 100 eur od CK DAKA.

Kde treba doručiť kupón?

Osobne alebo poštou do redakcií MY Oravské noviny v Dolnom Kubíne, Aleja slobody 2203 (budova hlavnej pošty), 026 01 Dolný Kubín, v Tvrdošíne, Trojičné námestie 191, 027 44 Tvrdošín alebo do predajne Svetlo, Štefánikova 206/3, 029 01 Námestovo. Vyplnený kupón môžete doručiť aj mailom na adresu oravamy@gmail.com.

Kedy vyžrebujeme výhercov?

V piatok 8. septembra po 12.00 h. Výhercov zverejníme v MY Oravských novinách v utorok 12. septembra.

Aktuálne číslo MY Oravských novín s kupónom nájdete na tradičných predajných miestach.