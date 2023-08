Investor chce z budovy škôlky urobiť bytovku, ľudia a samospráva nesúhlasia

O výstavbe bude možno rozhodovať súd.

Takto by mala nová bytovka vyzerať. (Zdroj: Hastia DK)

DOLNÝ KUBÍN. Zámer developera, ktorý chce budovu bývalej materskej školy v Kňažej, mestskej časti Dolného Kubína, prestavať na bytový dom s 23 bytmi a 36 parkovacími miestami, sa stretol s odporom časti obyvateľov, ktorí bývajú v jej okolí.

Petíciu proti výstavbe podpísalo 472 ľudí, odovzdali ju mestskému úradu. „Celú ulicu tvoria rodinné domy a má tu vyrásť štvorposchodová budova. Zatieni okolité rodinné domy aj vedľajšie bytovky. Stratíme súkromie, prídeme o zeleň. Je to tichá lokalita a tak by to malo ostať,“ povedal spoluorganizátorom petície Ján Dulovec.

Argumenty mesta

Proti zámeru spoločnosti Hastia DK je aj Stavebný úrad v Dolnom Kubíne, podľa ktorého to nie je v súlade s pôvodným stavebným povolením, ani so súčasným územným plánom mesta v tejto lokalite.

„Podľa nás, ak developer chce takúto zmenu stavebného povolenia urobiť, je nevyhnutné, aby požiadal najskôr o zmenu územného plánu. Tou sa budú zaoberať poslanci a pokiaľ to odsúhlasia, tak áno, môžu tam postaviť takú stavbu,“ povedal primátor Ján Prílepok.

Developer medzičasom podal žiadosť na stavebný úrad o nové stavebné povolenie, ktoré sa týka okolia budovy. Chce ho využiť na parkovacie miesta. Stavebný úrad mu žiadosť zamietol.

„Príslušný stavebný úrad dospel k záveru, že nemôže povoliť výstavbu týchto 36 parkovacích miest, pretože by došlo k príliš vysokému záberu zelene na úkor parkovacích miest a zastavaných plôch,“ povedal Ján Prílepok.

Firma Hastia DK sa odvolala. Okresný úrad (OÚ) Žilina rozhodol, že mesto nepostupovalo v súlade so zákonom a celú vec vrátil na opätovné prejednanie.

„Právoplatnosť rozhodnutia odvolacieho orgánu v Žiline ešte nebola doručená na stavebný úrad. Po jej doručení sa Stavebný úrad mesta Dolný Kubín oboznámi so závermi odvolacieho orgánu,“ informoval Martin Buzna z mestského úradu.

Argumenty investora

Developerský projekt firmy Hastia v mestskej časti Knažia je v štádiu povoľovania na základe dodatočného povolenia stavby pred jej dokončením z roku 2021. Po predložení úplnej projektovej dokumentácie a súhlasných stanovísk všetkých dotknutých organov stavebný úrad vyzval developera na podanie územného rozhodnutia dažďovej kanalizácie aj parkovacích miest k bytovému domu z dodatočného povolenia stavby.

Stavebný úrad Dolný Kubín povolil firme Hastia územne rozhodnutie dažďovej kanalizácie, ale zamietol územne rozhodnutie parkovacích miest argumentáciou, že bytový dom nie je v súlade s územným planom mesta Dolný Kubín a teda nie je nutné, aby na existujúcej ploche bolo potrebné vybudovať také množstvo parkovacích miest.

„Proti tomuto rozhodnutiu sme sa odvolali na nadriadený Stavebný úrad Žilina, ktorý nám dal za pravdu, že budova je v súlade s územným planom obce Dolný Kubín a vrátil Stavebnému úradu Dolný Kubín rozhodnutie na prepracovanie,“ povedal konateľ firmy Milan Hubík. „Preto nesúhlasíme s vyjadrením medializovaných informácii Primátora Prílepka zo správ RTVS, že budova nie je v súlade s platným územným planom obce, keďže toto rozhodnutie bolo doručene už dva týždne pred reportážou stavebnému úradu v Dolnom Kubíne.“

Dodal, že v projektovej dokumentácii tienenia objektu okolitým stavbám znížili podlažnosť o 50 percent z pôvodného návrhu posudku svetelnosti, ako dovoľujú normy STN. Ako jediný bytový dom v tejto lokalite bude mať zabezpečene parkovacie státia vo svojom areáli a tým nezaťaží okolie nad prípustnú mieru.