Triatlonista z Oravy potvrdil, že je ozajstný železný muž

Michal Holub predviedol v auguste dva obdivuhodné výkony.

DOLNÝ KUBÍN. Prvý slovenský víťaz Ironmana Michal Holub sa v auguste predstavil na dvoch triatlonových pretekoch. Hlavne v Piešťanoch bojoval nielen so súpermi, ale aj so zdravotnými problémami. Aj preto bol mierne frustrovaný, keďže do prípravy dal maximum.

„Slovakman mal byť ten najlepší, nezabudnuteľný, možno posledný. Ostane len nezabudnuteľný. Vopred sa ospravedlňujem, ak to vyznie negatívne a deprimujúco, ale momentálne sa tak cítim.“

Chcel sa vzdať už pred súťažou

Rodák z Dolného Kubína je už šesťnásobný majster Slovenska v dlhom triatlone. V Piešťanoch sa aj tento rok plánoval pobiť o najvyššie priečky. Bola to už jeho deviata účasť na Slovakman.

V piatok v noci však začali komplikácie, ktoré začali znižovať šance na dobrý výsledok. „Vytiahli ma z postele žalúdočné kŕče. Nevedel som, z ktorej strany sa otočiť k záchodu. Choroba mi vzala majstrovstvá sveta na Havaji a teraz pred vrcholom sezóny opäť? Pýtal som sa sám seba.“

Michal Holub dokonca zvažoval, že sa na štart vôbec nepostaví. „Všetko bolo zaplatené a najbližší pripravení pomôcť. Rozhodol som sa teda cestovať do Piešťan s tým, že uvidím, čo z toho bude. Hlavne nestrúhať frajera a v krajnom prípade odstúpiť.“

Myšlienky odstúpiť ešte pred pretekami umocňovalo počasie. Predpoveď bola katastrofická.

Kŕče sa vrátili

Skvelý športovec z Triatlon team Dolný Kubín napokon ukázal srdce veľkého bojovníka. V nedeľu o 6:45 h stál vo vode a bol pripravený pretekať.