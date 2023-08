Na Orave plánujú postaviť veternú elektráreň

Turbíny budú vysoké 220 metrov.

TVRDOŠÍN. Spoločnosť Wind Energie prišla s plánom výstavby veternej elektrárne so siedmimi až deviatimi veternými turbínami pri Tvrdošíne už v roku 2008, ale zámer sa jej nepodarilo uskutočniť.

Súčasný pokus, s názvom Veterný park Tvrdošín, vyzerá oveľa reálnejšie. Projekt sa teraz v rámci posudzovania vplyvu na životné prostredie (EIA) ocitol na stole ministerstva životného prostredia. Ak ho schváli, o stavebnom povolení rozhodne Spoločný stavebný úrad v Tvrdošíne.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Získali kvóty na dodávky elektriny

Investor predložil dva varianty. Prvý má šesť turbín, každá s menovitým výkonom 5,5 MW, s celkovým výkonom 33 MW. Ročne by mohli vyrobiť 115-tisíc MW.

Druhý počíta so štyrmi turbínami, celkový výkon by bol 22 MW (ročne 78-tisíc MW). Stáť by mali severozápadne od Tvrdošína a severne od Zemianskej Dediny.

Štyri turbíny chcú umiestniť v blízkosti poľnej cesty vedúcej z Tvrdošína, časti Krásna Hôrka, smerom k Javorovému vrchu, dve budú situované v lokalite Priehyby, severozápadne od Javorového vrchu.

Prečítajte si tiež

Prečítajte si tiež Medveďov je pravdepodobne viac, ako tvrdia ochranári. Vzoriek z Oravy veľa nie je Čítajte

Vyrobenú energiu budú dodávať do elektrizačnej sústavy Slovenskej republiky. Celkové náklady sú pri projekte s menším počtom turbín uvádzané vo výške 30 miliónov eur, pri šiestich kusoch ide o 45 miliónov.

Technické parametre veternej turbíny ENERCON E-160 Výška po náboj 140 m;

Výška vrátane listu 220 m;

Dĺžka listu 80 m;

Priemer rotora 160 m;

Rotujúce listy rotora pokrývajú plochu 20-tisíc metrov štvorcových;

Rýchlosť otáčania 4,4 až 9,4 otáčok za minútu;

Rýchlosť konca listu rotora 80 m/s, 288 km/h;

Výkon 5,5 MW;

Ročná produkcia 19 290 MW;

Predpokladaná životnosť 20 – 25 rokov.

Celú investíciu zafinancuje materská firma Koenergie Beteiligungs GmbH v Rakúsku. Konateľmi Wind Energie sú Milan Kováč z Tvrdošína, Karol Tibor z Trstenej a Lukáš Laššák z Banskej Bystrice.

Projektový manažér Pavel Záhumenský vysvetlil, že v roku 2008 projekt veternej elektrárne zastal preto, lebo v rámci Slovenska neboli limity na dodávky do siete a spoločnosť nedostala kvótu, teda nemala ako dostať vyrobenú elektrinu do siete a k zákazníkovi.

„Teraz nastala nová situácia, uvoľnili sa bilancie do siete a naša spoločnosť dostala kvótu 20 MW.“