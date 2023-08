Dvaja otužilci si trúfli ako prví preplávať Oravskú priehradu prsiami

Pridala sa aj diaľková plavkyňa Soňa Rebrová.

NÁMESTOVO. V roku 2021 sa Soni Rebrovej ako prvej Slovenke podarilo preplávať všetkých šesť najväčších priehrad na Slovensku. Svojou aktivitou sa tiež snažila poukázať na nelichotivý stav vodných nádrží a tokov, ktoré potrebujú rýchlu a efektívnu pomoc.

Na Oravskej priehrade sa ku nej pridali dvaja členovia klubu Orava otužilci, Miroslav Lach a Anna Barková. Plávali s ňou úsek od Slanického ostrova. Soňa Rebrová preplávala oravské more po dĺžke a zvládla celkovo 13,5 kilometra. Vtedy sa stala motiváciou aj pre miestnych milovníkov diaľkového plávania. „Ťapli sme si s Aničkou, že to niekedy skúsime. Boli by sme prví prsiari, ktorí týmto štýlom preplávajú Oravskú priehradu. Doposiaľ to zvládli plavci iba kraulom,“ povedal vtedy Miroslav Lach.

Vždy treba mať rešpekt

Neostalo iba pri prázdnych slovách. Dvojica si zobrala veľkú výzvu k srdci. Začala si v Oravskej priehrade pridávať kilometre, ale v minulom roku si na celú dĺžku ešte netrúfla. „Najviac sme preplávali asi 11 kilometrov,“ hovorí Lach. „Možno by som to aj zvládol, ale chceli sme to zvládnuť spoločne s Ankou.“

V aktuálnom roku sa začala dvojica pripravovať už od januára. Najprv v tvrdošínskej plavárni a od mája už aj v Oravskej priehrade. Kilometre postupne stupňovali. „V priemere to bolo 40 kilometrov mesačne. Jeden mesiac som naplával aj 52 kilometrov.“

V oravskom mori už vyhaslo veľa životov, preto obaja plavci zdôrazňujú hlavne slovo rešpekt. Strach z vody nemajú. „Človek musí mať rešpekt. Môže poznať priehradu veľmi dobre, ale nevie, ako bude jeho telo reagovať pri siedmich hodinách v chladnejšej vode,“ povedala Anna Barková.

Miroslav Lach vyzdvihol hlavne to, že človek nesmie nikdy stresovať. „Keď príde kŕč, tak po chvíli aj odíde. A keby aj nie, tak hendikepovaní plavci dokážu plávať aj bez nôh. Treba zachovať pokoj. Najhorší je pre plavca vietor. Zdvihnú sa vlny a vtedy začínajú byť kilometre oveľa náročnejšie. Už som to párkrát zažil.“

Po troch kilometroch nastali problémy

Oravskú priehradu podľa zistení Miroslava Lacha preplávali po dĺžke iba dvaja ľudia, a to kraulom. Prvým bol Ivan Gazdík a druhá Soňa Rebrová. S Annou Barkovou tak mali byť prví prsiari. Za tento veľký deň si vybrali štvrtok 10. augusta.